نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة في حج 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أوضحت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية شروط وآلية تسجيل الحجاج في الحج لهذا العام 1443، لمن يرغب في أداء فريضة الحج والحجز والتسجيل في الحج من داخل المملكة من المواطنين السعوديين أو المقيمين بنظام الإقامة النظامية داخل المملكة العربية السعودية، كما أوضحت كيفية الحج والتسجيل في الحج من داخل المملكة من خلال شرح خطوات الحجز والتسجيل، كما سنتناولها معكم من خلال هذا المقال.

شروط وآلية تسجيل الحجاج من داخل المملكة في موسم حج 1443-2022

أعلنت وزارة الحج والعمرة عن فتح باب التسجيل في موسم الحج لهذا العام من حجاج الداخل، خلال فترة تصل مدتها إلى تسعة أيام، وفيما يلي سوف نوضح لكم مدة فترة التسجيل، وموعد انتهاء القرعة، وإعلان أسماء المرشحين من المتقدمين لأداء فريضة الحج:

فترة التسجيل في الحج لحجاج الداخل تبدأ من يوم 4-11-1443 حتى 12-11-1443 وفقا للتقويم الهجري، ومن 3-6-2022 حتى 11-6-2022 وفقا للتقويم الميلادي.

موعد انتهاء القرعة وبدأ إشعار المرشحين للحج يوم 13من ذي القعدة 1443 الموافق يوم 12 يونيو 2022.

كما أوضحت الوزارة أنه لا يوجد أية ميزات إضافية لأسبقية الحجز.

شروط التسجيل والقبول في موسم الحج 1443

أعلنت الوزارة عن عدد من الشروط المطلوبة للتسجيل وقبول طلب الحج، وهي:

أن يكون مقدم الطلب من مواطني المملكة أو مقيم بالمملكة إقامة نظامية.

ألا يزيد عمر المتقدم بطلب التسجيل في الحج عن 65 عام، اعتبارا من مواليد 1 يوليو 1957.

طرق تسجيل الحجاج من داخل المملكة

يمكن تسجيل طلبات الحج للحجاج من داخل المملكة عن طريق ما يلي:

التسجيل عبر المسار الإلكتروني.

التسجيل عبر التطبيق الإلكتروني اعتمرنا.

كما أتاحت الرقم الموحد لاستقبال الاستفسارات حول الحج، وهو: (920002814).

آلية تسجيل الحجاج في حج 1443 من الداخل