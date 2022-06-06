زيلينسكى يتحدث مع جونسون بشأن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى، فولوديمير زيلينسكى، إنه تحدث هاتفيا مع رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، الذى أكد تقديم المملكة المتحدة حزمة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.





وكتب زيلينسكى - فى تغريدة على حسابه الرسمى بموقع "تويتر" اليوم الإثنين - إنه "يبحث مع جونسون عن طرق لتجنب أزمة الغذاء وفتح الموانئ". وأضاف: "تحدثت عن الوضع على الجبهة. تلقيت تأكيدا بإرسال حزمة دعم دفاعى محسن جديدة لأوكرانيا. وأثرنا موضوع تكثيف العمل على الضمانات الأمنية. بالتعاون مع بريطانيا نحن نبحث عن طرق لتجنب أزمة الغذاء وإلغاء حظر الموانئ". كان وزير الدفاع البريطانى، بين والاس، قد أعلن - فى وقت سابق اليوم - أن المملكة المتحدة ستمنح أوكرانيا أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) لمساعدتها فى الدفاع عن نفسها ضد العملية العسكرية الروسية.

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