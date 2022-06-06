جروسى: حماية المنشآت النووية بأوكرانيا أولوية عالمية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم الإثنين، لأعمال مجلس محافظى الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى اجتماعه العادى بحضور سفراء وممثلى الدول الأعضاء.
وقال جروسى، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تواصل تعاونها الوثيق مع السلطات الأوكرانية، مشيرا إلى زيارته مؤخرا إلى محطة تشيرنوبيل، حيث قدم إلى المجلس تقريرًا شفويًا عن آثار السلامة والأمن والضمانات للوضع فى أوكرانيا.
وأشار جروسى إلى تعاون الوكالة الوثيق مع المشغلين والمنظمين فى أوكرانيا، إضافة إلى محادثاته مع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي، لافتا إلى تقديم أوكرانيا طلبات محددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية لتأخذ زمام المبادرة فى تقديم المساعدة الفنية والتقنية.
وأوضح جروسى، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى وضع جيد لضمان حصول أوكرانيا على ما تحتاجه بكفاءة وسرعة، حيث تعمل الدول والمنظمات الراغبة فى مساعدة قطاع الطاقة النووية فى أوكرانيا بالفعل معنا ومن خلالنا، منوها إلى قيامه بإنشاء برنامج شامل للمساعدة حيث تشاور حول قائمة مفصلة باحتياجات أوكرانيا مع الدول الأعضاء عبر الآلية الشاملة لشبكة الاستجابة والمساعدة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
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