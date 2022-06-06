محادثات أمنية بين روسيا وأمريكا.. الكرملين يعلق

وقال بيسكوف - ردًا على سؤال حول المفاوضات الروسية الأمريكية بشأن الأسلحة النووية: "نحن مهتمون ونؤمن بشكل عام، بمواصلة المفاوضات ومناقشة هذا الموضوع، مع الأخذ فى الاعتبار التحولات الكونية التى نشهدها الآن فى مجال الأمن الأوروبى وحتى العالمى".. مؤكدا أن مثل هذه المفاوضات ضرورية وهناك حاجة إليها من العالم كله.
وأشار بيسكوف إلى أنه يتفق مع السفير الأمريكى لدى موسكو بأن هذه المفاوضات غير مرجحة حاليًا، مضيفا:"عاجلاً أم آجلاً سيكون من الضرورى العودة إلى هذا الموضوع".
ورداً على سؤال حول كيفية تقييم الكرملين لرد فعل فنلندا والسويد على احتمال وقوع أعمال عدوانية روسية ضدهما، أكد المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية أن بلاده لا تشكل تهديدًا لفنلندا والسويد، مضيفا: "أود أن أذكّر بكلمات الرئيس بوتين بأن روسيا لم تشكل قط ولا تشكل أى تهديد لفنلندا أو السويد، مثلما لم تشكل هذه البلدان أى تهديد لنا".
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