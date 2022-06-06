العالم اليوم - محمد صلاح رفض "طلبا" من ليفربول لأجل منتخب مصر

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 02:23 مساءً - ذكرت تقارير رياضية، أن نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح، أصر مؤخرا على خوض مباراة الفراعنة ضد منتخب غينيا، رغم كونه مصابا، كما أنه لم يستجب لطلب نادي ليفربول الإنجليزي بعدم اللعب بسبب تلك الإصابة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن صلاح حرص على أن يلعب 90 دقيقة في المباراة التي جرت يوم الأحد وانتهت بفوز المنتخب المصري بهدف دون مقابل على نظيره الغيني، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس إفريقيا 2023.

واقترح نادي ليفربول على صلاح أن يجري فحصا بالأشعة على الإصابة قبل مباراة الفراعنة، لكنه لم يقبل وفضل أن يخوض المواجهة.

وصرح مدرب منتخب مصر، بعد انتهاء المباراة، أن صلاح لعب رغم كونه مصابا، مضيفا أنه رفضا طلبا من ليفربول لأجل الفحص، "لكن سيجريه الآن".

وفي مايو الماضي، أصيب صلاح في الفخذ، بينما كان يلعب المباراة النهائية من كأس الاتحاد الإنجليزي، ولم يستطع المشاركة في مواجهة مع ساوثامبتون بعد أيام من ذلك.

وأكمل صلاح موسما شاقا مع ليفربول بالفوز بكأسي رابطة الأندية والاتحاد الإنجليزيين، بينما خسر لقب الدوري الممتاز "البريميرليغ" اليوم الأخير، ونهائي دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليغ" أمام ريال مدريد.

وأكد صلاح، في وقت سابق، أنه ينوي البقاء في "أنفيلد"، هذا الصيف، بينما يتبقى له عام واحد فقط في العقد الذي يجمعه بنادي ليفربول.

وفي ظل إصابة صلاح، سيتعين على منتخب مصر أن ينتظر نتائج الفحص الذي سيجريه ليفربول، لمعرفة مدى قدرة اللاعب على خوض مباراتين للفراعنة مع كل من إثيوبيا وكوريا الجنوبية، خلال الأيام العشرة المقبلة.