عاجل- انفجار قوى يهز بيروت

جدة - نرمين السيد - وقال مصدر فى الدفاع المدنى اللبنانى، إن حريقا نتج عن انفجار قارورة غاز كبيرة، وامتدت النيران لتصل الى خزان مخصص للمازوت ما أدى إلى انفجار مولد كهربائى، وفقا لموقع "لبنان 24".
وأضاف، أنه لم يتم تسجيل إصابات بشرية، بينما هرع الدفاع المدنى لإخماد الحريق ولا زالت الجهود مستمرة.
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