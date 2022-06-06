تدمير 13 طائرة.. روسيا تكشف حصيلة خسائر أوكرانيا فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية، إيجور كوناشينكوف، فى إحاطة صحفية اليوم الإثنين، "أسقطت منظومات الدفاع الجوى الروسية فى منطقة سلافيانسك طائرة "ميج - 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، ودمرت 13 طائرة أوكرانية بدون طيار فى مناطق ياسينوفاتايا بدونيتسك، وفولشيياروفكا وفوروفنيكى فى لوجانسك، وفالاكليا وجلوباكوى وفيربوفكا وليبتسى وموخايليفكا فى منطقة خاركيف، وتوكماك فى منطقة زابوروجيا".

وأضاف كوناشينكوف:" لقد دمر الطيران الروسى خلال اليوم الماضى محطة الرادار "آ ان /تى بى كيو-50"، التى تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا فى منطقة سيفيرسك فى دونيتسك"، مشيرا إلى أن الطيران العملياتى - التكتيكى الروسى قصف 73 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث جرى تدمير موقعين للقيادة والقضاء على أكثر من 150 قوميا وثلاثة مستودعات لأسلحة الصواريخ والمدفعية والوقود.

كما تم تدمير مستودع للأسلحة فى منطقة كود بدونيتسك و8 دبابات وعربات مصفحة وأنظمة صواريخ إطلاق متعددة من نوع جراد وبطارية مدفعية ميدانية و10 مركبات خاصة.