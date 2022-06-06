لافروف: الناتو يضغط على أوروبا لاتخاذ مواقف عدائية تجاه روسيا

جدة - نرمين السيد - وشدد لافروف، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، عبر الفيديو للحديث عن عدد من القضايا على الساحة الدولية، على أن الغرب يريد أن يحكم العالم من خلال مبادئه الخاصة.

كما أكد أن العلاقة مع صربيا لن يدمرها أحد رغم إغلاق المجال الجوى أمام زيارته لها، مضيفاً أن إغلاق الدول المجاورة لصربيا المجال الجوى أمام طائرته خطوة غير مسبوقة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.