جدة - نرمين السيد - وشدد لافروف، فى مؤتمر صحفى عقد اليوم الإثنين، عبر الفيديو للحديث عن عدد من القضايا على الساحة الدولية، على أن الغرب يريد أن يحكم العالم من خلال مبادئه الخاصة.
كما أكد أن العلاقة مع صربيا لن يدمرها أحد رغم إغلاق المجال الجوى أمام زيارته لها، مضيفاً أن إغلاق الدول المجاورة لصربيا المجال الجوى أمام طائرته خطوة غير مسبوقة، وفقا لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لافروف: الناتو يضغط على أوروبا لاتخاذ مواقف عدائية تجاه روسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.