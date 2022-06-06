الاحتلال يعتقل 11 فلسطينيا بالضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إنه تم اعتقال خمسة أشخاص، من ضمنهم أسير محرر، من محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من القدس، فيما تم اعتقال أسير محرر آخر من محافظة نابلس الواقعة إلى الشمال من رام الله.
وأضافت المصادر، أنه تم اعتقال أربعة مواطنين فلسطينيين عند معبر "ترقوميا" غرب محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية.
وذكرت المصادر، أن قوة إسرائيلية اعتقلت شابًا من مُخيم الأمعرى بقلب مُحافظة رام الله والبيرة الواقعة فى وسط الضفة الغربية.
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