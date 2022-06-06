الغلاء والتضخم يفاقم أزمة الاقتصاد البريطانى.. وآلاف المطاعم مهددة بالإغلاق

جدة - نرمين السيد - ما تزال تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التى بدأت فى 24 فبراير الماضى، تلقى بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمى برمته الذى أصبح يعانى من ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الغذاء.





جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية، إذ قالت إن التضخم فى بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له، الأمر الذى أسفر عن وجود نحو 10 آلاف مطعم مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والإيجارات.

من جانبها، قالت كيت نيكولز، مسؤولة بريطانية كبيرة فى قطاع الضيافة، إن "هذا القطاع يواجه أزمة كبيرة، إن لم تكن أكبر مما كانت عليه خلال وباء كورونا، حيث كان قطاع الضيافة بين الأكثر تضررا فى المملكة المتحدة".

فيما قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة التجارية يو كيه هوسبيتاليتى، "لقد رأينا بالفعل الكثير من المشغلين المستقلين يغلقون أعمالهم"ن مشيرة إلى أن 20.000 من أعمال الضيافة فى المملكة المتحدة فى وضع سئ بينما لا تمتلك 30.000 احتياطيات نقدية.

ويبلغ معدل التضخم فى تجارة المطاعم ببريطانيا 13 إلى 17% بسبب اضطراب سلسلة التوريد بعد وباء كورونا والحرب فى أوكرانيا، وارتفاع الأجور بسبب نقص الموظفين.