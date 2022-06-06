جاء ذلك فى تقرير نشرته صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية، إذ قالت إن التضخم فى بريطانيا وصل إلى أعلى مستوى له، الأمر الذى أسفر عن وجود نحو 10 آلاف مطعم مهددة بالإغلاق بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والإيجارات.
من جانبها، قالت كيت نيكولز، مسؤولة بريطانية كبيرة فى قطاع الضيافة، إن "هذا القطاع يواجه أزمة كبيرة، إن لم تكن أكبر مما كانت عليه خلال وباء كورونا، حيث كان قطاع الضيافة بين الأكثر تضررا فى المملكة المتحدة".
فيما قالت الرئيسة التنفيذية للهيئة التجارية يو كيه هوسبيتاليتى، "لقد رأينا بالفعل الكثير من المشغلين المستقلين يغلقون أعمالهم"ن مشيرة إلى أن 20.000 من أعمال الضيافة فى المملكة المتحدة فى وضع سئ بينما لا تمتلك 30.000 احتياطيات نقدية.
ويبلغ معدل التضخم فى تجارة المطاعم ببريطانيا 13 إلى 17% بسبب اضطراب سلسلة التوريد بعد وباء كورونا والحرب فى أوكرانيا، وارتفاع الأجور بسبب نقص الموظفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغلاء والتضخم يفاقم أزمة الاقتصاد البريطانى.. وآلاف المطاعم مهددة بالإغلاق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.