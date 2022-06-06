العالم اليوم - اليورو يرتفع وسط ترقب لاجتماع المركزي الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 01:22 مساءً - ارتفعت عملة اليورو وسط زيادة الإقبال على المخاطرة، بينما يترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وسجلت العملة الأوروبية الموحدة مكاسب بنسبة 0.2% أمام الدولار إلى 1.074 دولار.

وكان اليورو ارتفع في الآونة الأخيرة أمام الدولار بعد زيادة عائدات السندات الحكومية وسط توقعات بتشديد السياسة النقدية.

وانخفض مؤشر الدولار الأميركي، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، بنسبة 0.1% إلى 101.99، وهو رقم ليس بعيدا عن أدنى مستوياته منذ 25 أبريل التي بلغت 101.29 في 30 مايو.

وعزز الدولار مكاسبه يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات زيادة معدل التوظيف في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مايو واستقرار معدل البطالة عند 3.6%، مما قد يجعل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) يواصل رفع معدلات الفائدة.

وكان اليوان الصيني في الخارج بالقرب من أعلى مستوى له في شهر واحد مقابل الدولار عند 6.657، بعد الإشارات الإيجابية الأخيرة للاقتصاد المحلي المتضرر من قيود كوفيد-19.

وقالت وسائل إعلام رسمية أمس الأحد إن بكين ستواصل تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا من خلال السماح بتناول الطعام في الأماكن المغلقة مع عودة العاصمة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية في ظل تراجع عدد الإصابات.

وكان الين الياباني يحوم حول أدنى مستوياته في عدة سنوات مقابل الدولار واليورو، ويتوقع محللون أن يلتزم البنك المركزي الياباني بسياسة سعر الفائدة المنخفض للغاية.

وانخفض الين إلى 130.73 ليقترب من أدنى مستوى له في عقدين عند 131.35 مقابل الدولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7218 دولار اليوم قبيل اجتماع البنك المركزي الخاص بالسياسة هذا الأسبوع، بعد ارتفاعه 0.67 بالمئة الأسبوع الماضي.