السفير الأمريكى لدى موسكو يمتدح مسؤولة روسية

جدة - نرمين السيد - امتدح السفير الأمريكى لدى موسكو جون سوليفان، عمل رئيسة البنك المركزى الروسى الفيرا نابيؤلينا، فى تقوية سعر صرف الروبل ووصفه بالموهوب، مشيرا إلى أن تأثير العقوبات قادم وسيشعر به الروس.





وقال السفير- "إن رئيسة البنك المركزى الروسى، شخص موهوب بشكل استثنائى، وقامت بعمل ممتاز فى التعزيز المؤقت للروبل، وربما بشكل مفرط، ما أدى إلى ارتفاع سعر صرف الروبل"، معربا عن اعتقاده بأن تأثير العقوبات والقيود على التصدير سيزداد بشكل كبير مع مرور الوقت.

وأضاف السفير الأمريكى:" لو كنت مواطنا روسيا، لكنت سأشعر بالقلق بشأن تأثير العقوبات على الاقتصاد الروسى، وهو تأثير اعتقد أنه سيكون كبيرا"، متابعا: "أن الشركات الأمريكية وظفت آلاف الأشخاص، وخصوصا من المهندسين الذين عملوا فى موسكو وخارجها، فى يكاترينبورج على سبيل المثال وفى مدن أخرى".

وشدد على أن استعادة التعاون بين البلدين سيحتاج لوقت طويل، قائلا "ستحتاج الشركات الأمريكية إلى الكثير من الوقت لتعيد نشاطها، بشرط أن يرغب الناس أنفسهم فى ذلك"، مشيرا إلى أن هذه الشركات تغادر روسيا فى الوقت الراهن ولا تفكر فى العودة حاليا.