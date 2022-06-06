العالم اليوم - الذهب يواجه توقعات هشة في ظل احتمالات رفع معدلات الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يواجه توقعات هشة في ظل احتمالات رفع معدلات الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 12:21 مساءً - سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا، مدعومة بتراجع طفيف في الدولار وعائدات سندات الخزانة الأميركية، لكن توقعات أسعار المعدن الأصفر ظلت هشة في مواجهة احتمالات رفع معدلات الفائدة من بنوك مركزية كبرى.

وبحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش، كسب الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1854.83 دولار للأونصة، وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1857.60 دولار.

لكن الذهب لا يزال يُتداول دون أعلى مستويات في شهر التي سجلها الأسبوع الماضي، إذا تراجعت الأسعار بنحو 1% يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أميركية أن أرباب العمل وظفوا عمالة أكثر من المتوقع في مايو.

والمركزي الأميركي في طريقه لرفع معدلات الفائدة بنصف نقطة في اجتماعين للسياسة النقدية في يونيو ويوليو، ورفع تقرير الوظائف الأميركي الصادر الجمعة تلك الاحتمالية.

وترفع معدلات الفائدة الأعلى تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا، بينما يعتبر المعدن الأصفر ملاذا آمنا في مواجهة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 1.4% إلى 22.22 دولار للأونصة، وجرى تداول البلاديوم عند 2028.81 دولار للأونصة.

وسجلت أسعار البلاتين نحو 1019.75 دولار للأونصة، بعد أن وصل لأعلى مستوى منذ أواخر مارس يوم الجمعة مسجلا 1032.50 دولار للأونصة.