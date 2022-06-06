نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انضم الآن إلى برنامج النخبة في نسخته السابعة لتأهيل حديثي التخرج في المقال التالي

عمر شويل - جدة انطلق بالفعل برنامج النخبة في المملكة العربية السعودية في نسخته السابعة والذي يهدف إلى تأهيل الشباب حديثي التخرج عن طريق مجموعة من البرامج والتدريبات المكثفة التي تؤهل تلك الكفاءات الواعدة لسوق العمل وقد أعلنت التأمينات الاجتماعية السعودية عن أنه قد بدأ بالفعل فتح باب التسجيل في البرنامج والذي سوف يستمر لفترة وسنذكر لكم هذه الفترة وكافة التفاصيل إن شاء الله في هذه المقالة. شروط الانضمام إلى برنامج النخبة في نسخته السابعة أعلنت التأمينات الاجتماعية السعودية أنه قد بدأ بالفعل التسجيل في برنامج النخبة في النسخة السابعة بالنسبة للكفاءات من حديثي التخرج من أجل تأهيلهم إلى سوق العمل في فترة زمنية قصيرة وفقًا لبرنامج تدريبي مكثف.

ويكون التقديم عبر الموقع الرسمي لمؤسسة التأمينات.

وبالطبع كأي برنامج تدريبي توجد مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم وهي كالتالي.

على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة جامعية بدرجة البكالوريوس من جامعة معتمدة من وزارة التعليم السعودية.

يجب أن يكون الخريج حاصل على معدل 3/4 على الأقل إذا كان متخرج من جامعة تعتمد المعدل من 4.

وإذا كان متخرج من جامعة تعتمد المعدل من 5 فيجب ألا يقل معدل تخرجه عن 4/5.

بالطبع هذا البرنامج لحديثي التخرج فلا يجوز التسجيل إلا لمن هم خريجي عام 2022م.

وبالطبع شرط أساسي في المتقدم أو المتقدمة أن يكونوا مواطنين سعوديين يتمتعون بالجنسية السعودية.

وهذا يعني أن التقديم متاح للخريجين والخريجات أي من الرجال والنساء.

بعد استيفاء الشروط يمكن التسجيل ومن ثم تتم المفاضلة من قبل المتخصصين داخل البرنامج لاختيار الكفاءات.

كما أن آخر موعد للتسجيل هو يوم الخميس الرابع عشر من يوليو 2022م. التخصصات المطلوبة ضمن برنامج النخبة يستطيع حديث التخرج السعودي التسجيل في برنامج النخبة لهذا العام وفقًا للشروط التي ذكرناها في الفقرة السابقة بالإضافة إلى أن يكون تخصصه واحد من تلك التي سنستعرضها في السطور التالية.

التخصصات الهندسية والتقنية وهي علوم الحاسب وتقنية المعلومات وهندسة الحاسب والهندسة الصناعية والعلوم الإلكترونية وهندسة برمجيات الحاسب.

بالإضافة إلى تخصصات أخرى نظرية وهي نظم المعلومات وإدارة الجودة والإدارة الصناعية وإدارة نظم المعلومات.

كذلك تخصصات إدارة الأعمال وإدارة العمليات وإدارة المخاطر والتأمين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انضم الآن إلى برنامج النخبة في نسخته السابعة لتأهيل حديثي التخرج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.