نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 وزارة الدفاع الوطني ووزارة التربية الوطنية في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط الالتحاق والتسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 وهي مؤسسات للتعليم الثانوي والمتوسط بالجزائر، تخضع للإشراف المزدوج من قبل وزارة الدفاع الوطني و وزارة التربية الوطنية، كذلك تقبل المدارس التلاميذ الجزائريين المتفوقين دراسيًا وعندهم الرغبة في الالتحاق بصفوف الجيش الوطني الشعبي فيتم تدريبهم طبق برنامج تكوين شبه عسكري وطبيعة الدراسة في مدارس أشبال الأمة داخلية طوال مدة الدراسة، وبعد حصول الطلاب على شهادة البكالوريا يتم توجيه التلاميذ وفق احتياجات الجيش الوطني الشعبي نحو مختلف المدارس العليا العسكرية للجيش الوطني الشعبي.

شروط الالتحاق والتسجيل في مدارس أشبال الأمة 2022-2023 بالسنة الأولى متوسط

كما تتواجد مدارس أشبال الأمة بطور التعليم المتوسط بالمسيلة، وتيارت، وبشار، والأغواط، وباتنة و بجاية وتمنراست، والجدير بالذكر أن تلك المدارس متاح بها التقديم للذكور فقط وفق شروط التقديم التالي ذكرها:

أولًا أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. كذلك أن يكون المتقدم لائق بدنيًا ويتمتع بصحة جيدة. أيضًا أن يكون مواليد عام 2011 فما بعد. في النهاية أن يكون المتقدم مقبول في السنة الاولى متوسط 2022-2033 بمعدل يساوي 08/10 فما فوق.

مستجدات شروط الالتحاق بالسنة الأولى ثانوي مدارس أشبال الأمة العام الدراسي الجديد

كذلك تتواجد مدارس أشبال الأمة بطور التعليم الثانوي في البليدة ، وهران وسطيف وذلك للإناث والذكور، والجدير بالعلم أن التقديم متاح للإناث فقط وشروط التقديم بها هي:

أولًا أن تكون المتقدمة من مواليد عام 2007 فما بعد. كذلك شرط أن تكون جزائرية الجنسية. أيضًا أن تكون حاصلة على معدل 12/20 فما يفوق للقبول في السنة الأولى ثانوي 2022-2023 وموجهة إلى الشعبة علوم وتكنولوجيا. شرط أن تكون المتقدمة متمتعة باللياقة البدنية العالية والصحة الجيدة. في النهاية شرط اجتياز والنجاح في مسابقة القبول.

رابط التسجيل بمدارس أشبال الأمة preinscription.mdn.dz للعام الجديد 2022-2023

ولراغبي الاتحاق بمدارس أشبال الأمة للعام الجديد 2022-2023 من متفوقي المرحلة الابتدائية اتباع الخطوت التالية بالترتيب :

أولًا الولوج مواقع التسجيل الأولي للمترشحين الراغبين بالانخراط في صفوف الجيش الوطني الشعبي أشبال أمة .

. تعبئة كافة البيانات المطوبة وفق الشروط الموضحة بالفقرات السابقة.

متابعة مراحل التقديم ومواعيد ظهور نتائج القبول الرسمية من خلال موقع التسجيلات الإلكتروني http://preinscription.mdn.dz/cadets.

مراحل الإلتحاق بالسنة الأولى ثانوي 2022-2023

أولًا التسجيل الأولي إلكترونيًا يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022.

أيضًا يتم الانتقاء إلكترونيًا يوم الإثنين 8 أوت 2022 و يوم السبت 14 أوت 2022، ويتم إنتقاء المترشحات والمترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب نتائج السنة الدراسية وعدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

في النهاية ستعلن نتائج القبول يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022.

إمتحانات المسابقة للسنة الأولى ثانوي 2022-2023

أولًا فحص طبي و إختبار اللياقة البدنية. نظرا للوضع الصحي الحالي، لن تخضع المترشحات لإمتحانات كتابية هذه السنة. الرياضيات. العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا. اللغة العربية. فحص طبي. إختبار اللياقة البدنية.

مراحل التسجيل للسنة الأولى متوسط اشبال الأمة العام الدراسي الجديد

أولًا التسجيل الأولي إلكترونيًا يوم الجمعة 15 جويلية 2022 ويوم الخميس 28 جويلية 2022.

كذلك يتم الانتقاء إلكترونيًا يوم الإثنين 8 أوت 2022 و يوم السبت 14 أوت 2022، يتم فيها إنتقاء المترشحين للمشاركة في المسابقة حسب ترتيب النتائج المتحصل عليها خلال السنة الدراسية و عدد المقاعد البيداغوجية المتاحة.

في النهاية ستعلن نتائج القبول يوم الخميس 25 أوت 2022 ويوم الأربعاء 31 أوت 2022.

إمتحانات المسابقة للسنة الأولى متوسط 2022-2023 أشبال الأمة بالجزائر

فحص طبي و إختبار اللياقة البدنية ونظرا للوضع الصحي الحالي لن يخضع المترشحون لإمتحانات كتابية هذه السنة.

الرياضيات.

العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا.

اللغة العربية.

فحص طبي.

إختبار اللياقة البدنية.

أهم أهداف مدارس أشبال الأمة بالجزائر

في نفس السياق السابق ذكره فقد تم تأسيس مدارس اشبال الأمة لتكون بمثابة إطار مستقبلي للجيش الوطني الشعبي للقيام بالعديد من المهام الرئيسية منها: