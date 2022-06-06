نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل بنك التنمية الاجتماعية 1443.. تعرف على الشروط والأوراق المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل بنك التنمية الاجتماعية هو أحد الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه داخل المملكة العربية السعودية من أجل إقامة المشروعات المختلفة، وذلك وفق بعض الشروط والضوابط التي يجب أن تتوافر في الشخص إلى جانب تقديم بعض المستندات، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة المعلومات اللازمة عن هذا التمويل إلى جانب نوعية المشاريع التي يقوم البنك بتمويلها.

شروط تمويل بنك التنمية الاجتماعية للمشاريع 1443

أقر بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يلزم توافرها في المتقدم للحصول على القرض، والتي تتمثل فيما يلي:-

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام وألا يزيد عن 62 عام.

تقديم الضمانات اللازمة للسداد بشرط أن يكون هذا الضمان يعادل نسبة 100% من قيمة التمويل.

تتراوح قيمة التمويل ما بين 5 آلاف ريال إلى 500 ألف ريال سعودي، وتصل مدة السداد إلى ثمانية أعوام.

تقدر الرسوم الإدارية بـ 4% ويتم خصمها من إجمالي قيمة القرض.

يتم سداد قيمة القرض على أقساط شهرية متساوية.

يقدم البنك للعميل فترة سماح تصل إلى 18 شهر.

يشترط على المتقدم أن يوفر المستندات التي تتعلق بالتفرغ الوظيفي وخبرته العلمية والعملية في مجال المشروع الذي يرغب في التمويل من أجله.

يقتصر التمويل على المشاريع الجديدة فقط.

الأوراق المطلوبة لتمويل المشروعات

يطلب البنك بعض الأوراق من العميل والتي تخص المشروع الذي يرغب في تمويله، وتتمثل فيما يلي:-

بطاقة الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

إرفاق شهادة المؤهل الدراسي والتي يجب ألا تقل عن الثانوية العامة.

شهادة سجل تجاري حديثة لا يمر على تاريخ استخراجها أكثر من ستة أشهر.

تقديم عقد تأسيس الشركة.

شهادة بالخبرات التي يحملها الشخص الراغب في الحصولعلى التمويل.

المشروعات التي يمولها بنك التنمية الاجتماعية

يقدم البنك عدد أربعة مسارات لتمويل المشاريع، والتي تتمثل على النحوالتالي:-

مشروعات التميز:- يتراوح التمويل من 300 ألف ريال حتى مليون ريال سعودي.

يتراوح التمويل من 300 ألف ريال حتى مليون ريال سعودي. المشروعات الناشئة:- هذا التمويل يخص المشاريع الصغيرة مثل بيع الهواتف وصيانتها، وتصل قيمة التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي.

هذا التمويل يخص المشاريع الصغيرة مثل بيع الهواتف وصيانتها، وتصل قيمة التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي. مشروعات الخريجين:- هذا التمويل يدعم خريجي الجامعات من أبناء المملكة العربية السعودية بحد أقصى 500 ألف ريال سعودي.

هذا التمويل يدعم خريجي الجامعات من أبناء المملكة العربية السعودية بحد أقصى 500 ألف ريال سعودي. مشروعات الاختراعات:- تصل قيمة التمويل إلى 4 مليون ريال سعودي، ويهدف إلى تمويل الاختراعات التي تساعد في تقدم المملكة.

بذلك نكون انتهينا من تقديم كافة المعلومات التي تتعلق بـ تمويل بنك التنمية الاجتماعية من حيث الشروط والأوراق اللازمة والمشروعات التي يقوم البنك بتمويلها.