نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرض كنف للمطلقات والأرامل .. تعرف على الشروط وطريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض كنف للمطلقات والأرامل عبارة عن تمويل يقدمه بنك التنمية الاجتماعية للنساء من المطلقات والأرامل في المملكة العربية السعودية بهدف مساعدتهن على مواجهة متطلبات الحياة وأعباءها، وتوفير حياة كريمة لهن ولأبنائهن وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، وفي المقال نقدم لمتابعي موقع ثقفني كافة المعلومات عن القرض من حيث الشروط، الأوراق المطلوبة، وطريقة التقديم.

شروط قرض كنف للمطلقات والأرامل

يحدد بنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط التي يجب توافرها في السيدة لكي تستطيع الحصول على القرض، والتي تتمثل فيما يلي:-

الحد الأقصى لعمر الكفيل 55 عام، ويشترط أن يكون سعودي الجنسية.

يجب أن يكون الكفيل موظفًا في أي من الجهات الحكومية.

ألا يقل عمر المتقدمة للحصول على القرض عن 25 عام وألايزيد عن 55 عام.

الحد الأقصى للدخل الشهري للسيدة المتقدمة للحصول على القرض 8 آلاف ريال سعودي.

تقديم كشف حساب حديث من البنك لضمان القدرة على سداد الأقساط المستحقة في موعدها.

تقديم شهادات بياناتك من وزارة الداخلية السعودية.

إحضار كافة المستندات والضمانات التي يطلبها البنك.

في حالة تعثر السيدة الحاصلة على القرض في السداد، يتم خصم ثلث راتب الكفيل الشهري لدفع الأقساط المستحقة.

الأوراق المطلوبة للحصول على القرض

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب تقديمها للتمكن من الحصول على القرض، ألا وهي كما يلي:-

صورة واضحة من الهوية الوطنية سارية الصلاحية.

صورة من سجل الأسرة.

رقم الآيبان الخاص بالمتقدمة معتمد من البنك.

رقم الجوال المسجل مسبقًا في أبشر.

تقديم نموذج 104 حديث لم يمر عليه أكثر من شهرين ومختوم من جهة العمل.

تقديم خطاب الإرسال بالبريد مدون عليه اسم المتقدمة وعليه توقيع الموظف المختص.

كشف حساب عن آخر ثلاثة شهور مختوم من البنك الذي يتم تحويل الراتب الشهري عليه.

طريقة التقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل

تقوم السيدة بالتقديم على القرض من خلال إتباع خطوات بسيطة تتمثل فيما يلي:-

يتم أولاً تسجيل الدخول على الرابط الرسمي لـ بنك التنمية الاجتماعية. ثم يتم الضغط على “منتجاتنا”، ومنها يتم النقر على اختيار “منتجات الأفراد”. من ثم يتم اختيار “التمويل الاجتماعي”. بعد ذلك يتم الضغط على اختيار “تمويل كنف”،ثم النقر على التقديم الالكتروني. بعدها يتم كتابة رقم الهوية الوطنية زتاريخ ميلاد المتقدمة. بعدها يتم إدخال بعض البيانات التي يطلبها موقع البنك. بعد الانتهاء من إدخال كافة البيانات بدقة، يتم النقر على إرسال الطلب. يقوم البنك بدوره ببحث الطلب ومراجعته، وفي حالة الموافقة يتم إرسال مبلغ القرض في الحساب الخاص بالمتقدمة.

بذلك نكون قدمنا كافة المعلومات عن قرض كنف للمطلقات والأرامل من حيث الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم، والذي يقدمهبنك التنمية الاجتماعية للنساء بهدف إعانتهن على أعباء الحياة.