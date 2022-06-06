نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاد اللوحات الإلكتروني من منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة من خلال صفحتها الرسمية علي موقع المنصة تم الإعلان عن مزاد اللوحات الإلكتروني من منصة أبشر ، وذلك لتقديم خدمة شراء اللوحات المميزة ، عن طريق نظام المزايدة في طرح مزاد اللوحات ، وعلي الراغبين في شراء اللوحات المميزة ، الدخول علي رابط منصة أبشر الرقمية والضغط علي اعلان خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني ، والتي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من الإدارة العامة للمرور عبر أبشر ، وبفقرات المقال التالية نتعرف علي طريقة الدخول والمشاركة في مزايدة اللوحات المميزة رابط مزاد في المملكة العربية السعودية.

مزاد اللوحات الإلكتروني من منصة أبشر

للراغبين في شراء اللوحات المميزة من الادارة العامة للمرور عبر منصة أبشر خدمة مزاد اللوحات المميزة :

أولاً ندخل علي رابط منصة أبشر.

نختار مبوب خدمات الأفراد.

من الصفحة الرئيسية تظهر اعلانات من ضمنها اللوحات المميزة المشاركة في المزاد إلكترونياً.

نضغط عليها أو نختار من القائمة في اليمين خدماتي – خدمات المرور.

ومنها نختار خدمة مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني.

ستعرض لك القائمة المعلنة للمزايدة.

يكون موعد مزاد الإلكتروني يوم غد الاثنين.

يجب الالتزام بجميع الضوابط ودفع الرسوم المقررة.

بادر بالتسجيل الآن ، وهذه القائمة التي أعلنت عنها اليوم منذ ساعة للوحات علي تويتر يمكنك الترخيص بها للخصوصي و النقل .

شروط المزايدة علي اللوحات الإلكتروني غدًا

شروط المشاركة في مزايدة اللوحات :

يتم المشاركة في المزاد إلكترونياً عبر المنصة.

شراء أي الأرقام المشاركة في المزاد يتطلب وجود رخصة قيادة للمزايد.

يجب ألا يكون لديك مخالفات مرورية ويمكن الاستعلام عنها من خلال موقعنا.

يتم البيع بناء علي أعلي سعر وقت الإقفال علي اللوحة الإلكترونية.

تضع كل لوحة بقيمة معينة لبداية المزاد ولا تباع إلا بمزايدة واحدة علي الأقل.

يقوم المزايدين بتسجيل البيانات كرقم الهوية ورخصة القيادة.

توفير رقم حساب بنكي للسداد عبر سداد أو عن طريق خدمة الدفع المتاحة عبر المنصة.

تسلم اللوحات من فرع الإدارة العامة للمرور التابع لك أو عبر خدمات البريد السعودي سبل.

للراغبين في شراء اللوحات المشاركة ضرورة الإلتزام بالشروط وقواعد المزاد.

وأوضحت أبشر علي موقعها الرسمي أن الاشتراك في المزاد متاح للسعوديين شرط دفع رسوم المشاركة.