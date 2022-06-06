تضخم وغلاء.. الأداء الاقتصادى لبايدن فى ميزان استطلاعات الرأى

جدة - نرمين السيد - وأوضح الاستطلاع - الذى أجرته مؤسستا "إيه بى سى نيوز" و"إبسوس" الأمريكيتان - أن الأمن الاقتصادى ستظل له الأولوية فى تحديد المرشحين فى انتخابات التجديد النصفى للكونجرس المقررة فى نوفمبر المقبل.
وبحسب الاستطلاع، عبَّر 28% فقط من المشاركين فى الاستطلاع عن رضاهم عن تعامل بايدن مع أزمة التضخم، كما أشار 37% عن موافقتهم على أداء الرئيس الأمريكى بشأن التعافى الاقتصادى بعد التراجع جراء جائحة كورونا، وهى نسبة تقل بنحو 16% عن استطلاع سابق فى يوليو من عام 2021 حين أبدى 53% موافقتهم على أداء بايدن حيال التعافى.
وقال 51% ممن تم استطلاع آرائهم إن التضخم والاقتصاد ستكون لهما الأهمية القصوى فى التأثير عن قرار الناخبين فى العام الجارى للتجديد النصفى للكونجرس.
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