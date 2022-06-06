روسيا تجرى تدريبات عسكرية شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - وأجريت التدريبات العسكرية باستخدام قاذفات من طراز (تو ـ160)، (تو ـ 95)، بمشاركة قيادة فوج الطيران ووحدات من شباب الضباط للتدريب على طرق إعداد المطار ومعدات الطيران الخاصة برحلات القاذفات، إضافة إلى عمليات الدعم والمناوبة الخاصة بذلك.

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