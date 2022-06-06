عاجل- اختراق موقع وزارة الإسكان الروسية

جدة - نرمين السيد - وقالت الوزارة، إن المتسللين يطالبون بفدية لمنع الكشف عن بيانات المستخدمين، مشيرة إلى أن الموقع "معطل"، لكن البيانات الشخصية للمستخدمين "محمية"، وفقا لوكالة "رويترز".
يشار إلى أن العديد من الشركات والمؤسسات الإخبارية الروسية كانت قد تعرضت لمحاولات اختراق، منذ بدأت روسيا هجومها العسكرى على أوكرانيا فى 24 فبراير الماضى.
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