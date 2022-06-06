العالم اليوم - أسهم السلع الفاخرة والتعدين تقود أسهم أوروبا إلى الارتفاع

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 11:15 صباحاً - استهلت الأسهم الأوروبية جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، بدعم من أسهم شركات التعدين والسلع الفاخرة مع تخفيف الصين المزيد من قيود مكافحة كوفيد-19.

في حين، يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية وتفاصيل اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6% بحلول الساعة 0719 بتوقيت غرينتش، بعد أن أنهى الاسبوع الماضي على تراجع 0.9%، بفعل مخاوف من تشديد البنوك المركزية الرئيسية للسياسة النقدية.

وصعدت أسهم شركات التعدين 1.2%، في حين كانت أسهم شركات السلع الفاخرة الداعم الأكبر لمؤشر ستوكس 600.

ويستمد القطاعان طلبا كبيرا من الصين، والذي ارتفع بعد أن خففت السلطات المزيد من قيود مكافحة الجائحة في بكين وشنغهاي خلال مطلع الأسبوع.