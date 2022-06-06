نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أستمرار.. فتح رابط تقديم رياض الأطفال التربية والتعليم تحدد المحافظات التي ستسجل عبر موقع مديرية التربية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ما يزال الآباء يبحثون بقوة عن رابط تقديم رياض الأطفال، للتسجيل للروضة في العام الدراسي الجديد 2023/2022، بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن فتح رابط التسجيل الإلكتروني المحدث بداية من الأول من يونيو حتى نهاية الشهر، وحددت الوزارة المستندات التي يجب رفعها في طلب التقديم الإلكتروني، كما أشارة الوزارة إلي بعض الضوابط التي يجب أن يتنبه إليها ولي أمر الطفل، وأهمها التسجيل في نوع واحد من المدارس، أما المدارس الحكومية العادية أو الرسمية التجريبية لغات، حتى لا يضيع على أبنه فرصة الالتحاق بأي من الحضانات، نتيجة تعدد التسجيل في أكثر من نوع.

حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المدارس، الخاصة من تحصيل أي رسوم خاصة بالعام الدراسي الجديد، وشددت على الالتزام الكامل بالقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن، وقالت أن تحصيل أي مبالغ تحت أسم رسم التحاق أو رسم قبول أو أختبار قبول، مخالف وسوف يعرض المدرسة لتوقيع عقوبات عليها من قبل الوزارة طبقا للقانون.

موعد التسجيل في رياض الأطفال للعام 2023/2022

يبدأ التسجيل من يوم الأربعاء الموافق 2022/06/01 ويستمر التقديم حتى يوم 2022/06/30 لمرحلة رياض الأطفال والتسجيل للصف الأول الابتدائي ولن تقبل طلبات للتسجيل بعد هذا التاريخ نظراً لأنه بداية من يوليو سوف يتم تقييم طلبات التسجيل وإعلان نتائج التسجيل.

رابط تقديم رياض الأطفال

أشارة الوزارة إلي أن بعض المحافظات سوف يتم التسجيل بها عبر الرابط التالي وبالخطوات التالية.

الدخول على الموقع الإلكتروني kg.emis.gov.eg .

. تسجيل البيانات المطلوبة عن الطفل ورفع المستندات ويجب أن تكون المستندات موثقة ورسمية.

حفظ الطلب الضغط على تسجيل وطباعة أستمارة التسجيل والاحتفاظ بها لتقديمها للمدرسة.

شروط التسجيل في مرحلة الحضانة

لا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ولا يزيد عن 6 سنوات. الالتزام بالنطاق الجغرافي عند التسجيل. رفع المستندات المطلوبة وتكون معتمدة وصحيحة. عدم التسجيل في المدارس التجريبي والحكومية العادية في نفس الوقت.

التقديم لرياض الأطفال 2023

حددت الوزارة المستندات التي يجب رفعها عند التسجيل الإلكتروني وهي كما يلي.

شهادة ميلاد مميكنة حديثة.

صورة من بطاقة الرقم القومي لولي أمر الطفل وصورة من وصل خدمات “غاز، كهرباء، مياه”.

البطاقة الصحية للطفل إضافة إلي عدد 6 صور شخصية حديثة مقاس 4*6.

وزارة التربية والتعليم

حددت الوزارة المحافظات التي يمكنها التسجيل عبر الرابط السابق ذكره، وهي كما يلي” بورسعيد، دمياط، الدقهلية، الغربية، البحيرة، الإسماعيلية، الفيوم،ـ المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سينا، الأقصر”.