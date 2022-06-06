نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حركة النقل الخارجي للمعلمين 1443 وزارة التعليم نظام نور noor.moe.gov.sa نظام فارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات 1443، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان نظام نور عن تعديلات جديدة تخص عملية التسجيل على النقل الخارجي، بالإضافة لحالة الترقب والقلق التي تعم فئة المعلمين والمعلمات، لتأخر إعلان وزارة التعليم بيان بشأن صدور حركة النقل الخارجي، فقد كان من المعهود كل عام صدورها في شهر شوال، ولكن نظراً لتقسيم العام الدراسي 1443 إلى ثلاث فصول، فمن المتوقع أن يتم الإعلان عن ترتيبات الحركة قبل نهاية الفصل الدراسي الثالث، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، مع توثيقها من مصادرها الرسمية بالتفاصيل، لذلك نتابع معكم هذا الموضوع أول بأول لحين صدور تعميم رسمي من وزارة التعليم بشأنه.

تعديلات نظام نور لتسجيل الرغبات على حركة النقل الخارجي 1443

يستبدل سنة التقديم بالنقاط.

إضافة نقاط للمتقدمين على الحركة 1443 لكل سنة تقديم درجة.

بيان الأداء الوظيفي أخر عامين.

إضافة نقاط برامج الاستثمار.

موعد صدور حركة النقل للمعلمين والمعلمات 1443

ينتظر آلاف من المعلمين والمعلمات الراغبين في النقل لتقريب المسافة بين مكان السكن ومحل العمل، أن يتم إصدار حركة النقل 1443 بمعرفة وزارة التعليم، ووضع الترتيبات والإجراءات لإتمام عملية التسجيل وموعد إعلان النتائج وتنفيذ النقل، ومن متابعتنا لهذا الموضوع فمن المتوقع أن يكون موعد صدور الحركة قبل نهاية شهر ذي القعدة، وسيكون الإعلان الرسمي من جانب وزارة التعليم من خلال موقعها الرسمي وصفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

التسجيل لحركة النقل عبر نظام نور

الدخول على الموقع الإلكتروني “noor.moe.gov.sa“.

كتابة اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق.

الضغط على تسجيل دخول.

اختيار خدمات المعلم.

النقر على أيقونة شؤون المعلمين.

تحديد خدمة النقل الخارجي.

الموافقة على إقرار صحة البيانات.

إضافة الرغبات الخاصة بالمعلم.

مراجعة الرغبات ثم تأكيد الطلب.