نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر” رابط نتائج طلاب الكويت 2022 نتائج المرحلة المتوسطة الكويتية موقع وزارة التربية الكويتية edu.kw في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتهت وزارة التربية الكويتية من أمتحانات المرحلة المتوسطة والصفين العاشر والحادي عشر، وبدأ البحث عن رابط نتائج طلاب الكويت 2022، من قبل الطلاب الذين أدوا الامتحانات لمعرفة موعد إعلان النتائج خاصة نتائج الصفين العاشر والحادي عشر للفصل الدراسي الثاني 2022، وكانت الوزارة قد بدأت الامتحانات يوم الأحد الموافق 2022/05/29 الماضي، واستمرت حتى يوم 2022/06/06 في جو أمن، بعد أن اتخذت الوزارة كافة التدابير الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم ألية الاستعلام الإلكتروني عن النتيجة وموعد إعلانها.

أرسلت وزارة التربية الكويتية منشوراً معماً إلي جميع الإدارات التعليمية التابعة لها، بمواعيد أمتحانات الدور الثاني للمرحلة المتوسطة، وحددت يوم 23 من شهر يونيو الجاري، موعداً لامتحانات الدور الثاني على أن تنتهي الاختبارات يوم 30 من نفس الشهر شهر يونيو 2022، وفق نفس الإجراءات التي أتبعت في أختبارات الدور الأول.

انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الصف العاشر والحادي عشر pic.twitter.com/K5taJjMB2y — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية الصف العاشر والحادي عشر pic.twitter.com/K5taJjMB2y — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) May 29, 2022

رابط نتائج طلاب الكويت 2022

الدخول على الموقع الإلكتروني المحدث لوزارة التربية الكويتية moe.edu.kw . الضغط على قائمة الطالب من الصفحة الرئيسية. ثم تحديد نتائج الطلاب. تحديد الفصل الدراسي الذي ترغب في الاستعلام عنه. تسجيل بيانات الطالب بصورة دقيقة ” الاسم والرقم المدني”. أخيراً أضغط بحث لتظهر تفاصيل النتيجة.

موعد إعلان نتائج المرحلة المتوسطة 2022

حتى اللحظة لم يتم تحديد موعد رسمي لإعلان النتيجة ولكن ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية، أن النتائج سوف تنشر عبر موقع وزارة التربية الكويتية يوم 12 من الشهر الجاري على أقصى تقدير، ونمن الممكن أن يكون قبل هذا الموعد، نظراً لأن اللجان المختصة في التصحيح تقوم بعملها أول بأول في كل مادة يتم الانتهاء من أختباراتها.

نتائج المرحلة المتوسطة الكويت

انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية

غدا الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٩ فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر الأحد ٢٠٢٢/٦/١٢. pic.twitter.com/Co0RwBG9d5 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) انطلاق اختبارات المرحلة المتوسطة والثانوية

غدا الأحد ٢٠٢٢/٥/٢٩ فيما تبدأ اختبارات الصف الثاني عشر الأحد ٢٠٢٢/٦/١٢. pic.twitter.com/Co0RwBG9d5 — وزارة التربية (@MOEKUWAIT) May 28, 2022

عدد طلاب المرحلة المتوسطة يبلغ 160 ألف و446 طالب وطالبة مقسمين كما يلي

40 ألف 151 طالب وطالبة في الصف السادس.

39 ألف 647 طالب وطالبة في الصف السابع.

40 ألف 542 طالب في الصف الثامن.

40 ألف و106 في الصف التاسع.

عدد طلاب الصف العاشر 38 ألف 361 طالب وطالبة.

طلاب الصف الحادي عشر 25 ألف 336 في القسم العلمي، وعدد 13 ألف 65 في القسم الأدبي.

رابط المربع الإلكتروني

الدخول على الموقع الإلكتروني app.moe.edu.kw . النقر على نتائج الطلاب ثم تحديد الصف الذي تريد الاستعلام عنه. تسجيل البيانات المطلوبة للاستعلام. النقر على بحث ليتم إعلان النتيجة.

رابط موقع وزارة التربية الكويتية

تعمل الآن وزارة التربية الكويتية على تجهيز الموقع الإلكتروني لها، لإستقبال الطلاب عند رفع النتائج حتى لا تحدث أي مشاكل تقنية تعطل الموقع، وزارة التربية الكويتية من أكفأ الوزارات في الحكومة الكويتية ويتم توفير كافة متطلباتها، لتقديم أفضل مستوى من الخدمة للطلاب، وتوفير بيئة مناسبة لهم حتى يتم أقصى أستفادة ممكنة للطلاب.