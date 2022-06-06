عاجل- حزب المحافظين يتجه لسحب الثقة من جونسون

جدة - نرمين السيد - ويأتى قرار سحب الثقة بعد إثبات تورط رئيس الوزراء البريطانى فيما يعرف إعلامياً بفضيحة "بارتى جيت"، والتى قام خلالها رئيس الوزراء بتنظيم حفلات فى مقر عمله بداونيج ستريت خلال جائحة كورونا، وعدم التزامه بالإجراءات الاحترازية التى وضعتها الحكومة للحد من انتشار الوباء.

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