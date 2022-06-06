إجراء ألمانى جديد يثير غضب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة الخارجية الألمانية: "تنوى بيربوك إجراء لقاءات مع زملائها على مستوى وزراء الخارجية فقط لا على مستوى السفراء"، وفقا لصحيفة "بيلد" الألمانية.

من جانبه، أدان السفير ميلنيك قرار الوزيرة الألمانية، قائلا: "أريد أن تجد كبيرة الدبلوماسيين الألمان وقتا للقاء السفير الأوكراني"، مضيفا أنه لا يمكن لأى صيغة أن تحل محل "المحادثة السرية".

يشار إلى أن السفير الأوكرانى كان قد شن انتقادات حادة لبرلين منذ وقت طويل، بسبب ترددها فى نقل أسلحة إلى كييف.