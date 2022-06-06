فنلندا تبرر لروسيا طلب انضمامها لـ الناتو

جدة - نرمين السيد - وقال بيلتارى، فى تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية: "الأمور هادئة إلى حد ما ودعونا نأمل بأن تبقى على هذا النحو"، معربا عن "دهشته" من عدم ممارسة روسيا الضغط على بلاده بعدما تقدمت بطلب للانضمام إلى حلف الناتو.

وأضاف: "إنه لأمر إيجابى أنه لم يحدث شيء. ولكن من الإيجابى أيضا أننا مستعدون وقادرون على حماية المجتمع"، متابعا: "ما يهمهم هو طبيعة عضوية فنلندا فى الناتو عندما تنضم إلى الحلف".

وكانت كلا من فنلندا والسويد قد قدمت طلبا رسميا إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، للانضمام إلى الحلف، الأمر الذى لقى ترحيبا من قبل الناتو.