اللحظات الأولى لحادث إطلاق النار فى فيلادلفيا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الأمريكية، قد أعلنت مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة 14 آخرين فى أحدث حادثة عنف مسلح فى الولايات المتحدة بعد المذابح الأخيرة فى تكساس ونيويورك وأوكلاهوما. وقالت الشرطة الأمريكية، إن "إطلاق النار وقع عندما فتح مسلح النار على حشد من المحتفلين خارج الحانات فى مدينة فيلادلفيا التابعة لولاية بنسلفانيا الأمريكية، الأمر الذى أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 14 آخرين".

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