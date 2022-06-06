العالم اليوم - مخاوف التضخم تقود الليرة التركية نحو مستويات تاريخية متدنية

انتم الان تتابعون خبر مخاوف التضخم تقود الليرة التركية نحو مستويات تاريخية متدنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 10:18 صباحاً - تراجعت الليرة التركية عن 16.55 مقابل الدولار الاثنين، لتصل خسائرها إلى أكثر من 20% هذا العام، إذ أثرت المخاوف بشأن التضخم السنوي الذي ارتفع إلى أعلى مستوى في 24 عاما على المعنويات.

وبحلول الساعة 0532 بتوقيت غرينتش، هبطت الليرة مسجلة 16.56 للدولار.

وأعادتها الخسائر الأخيرة للاتجاه نحو المستويات المتدنية القياسية التي سجلتها يوم 20 ديسمبر في أزمة عملة أثارتها سلسلة من التخفيضات غير التقليدية لمعدلات الفائدة في أواخر عام 2021.

وهبطت الليرة 44% العام الماضي وكانت الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة لعدة سنوات متتالية فيما يرجع بالأساس إلى مخاوف تتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في ظل حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان.