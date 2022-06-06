نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ظهرت حالًا نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس عبر موقع التربية والتعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية في إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2022، بعد الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات التابعة للمدارس، وحيث بدأت عمليات التصحيح فور الإنتهاء من أداء الطلاب والطالبات من امتحانات الصف الأول والثاني الثانوي خلال شهر مايو الماضي والتي عقدت وسط إجراءات احترازية وتأمين لقوات الشرطة للمدارس من الخارج، وخلال هذه المقالة نستعرض معكم خطوات الإستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية.

نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بيان رسمي على صفحتها عبر مواقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك “، قائلة:” أن نتيجة امتحانات الترم الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي سوف تكون بدرجات لأن كل ترم يمثل 50 ٪من الدرجة النهائية، وسيتم إعلان النتائج بشكل مركزي في المدارس فور الإنتهاء من أعمال التصحيح”.

تقييم نتجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022

وقالت الوزارة، أن نتيجة الصف الأول الثانوي 2022، كانت في وقت سابق تعلن صورة درجات تقييم للترم الثاني من العام الدراسي 2021-2022:

1- من 85 إلى 100 ممتاز.

2- من 65 لأقل من 85 جيد جدًا.

3- من 50 لأقل من 65 جيد.

4- أقل من 50 ضعيف.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني 2022 الترم الثاني

ونستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي الترم الثاني من العام الدراسي الحالي والتي من المقرر أن تعلن بشكل مركزي في المدارس خلال الساعات القادمة وهي كالتالي:

1- القيام بتسجيل الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني.

2- ثم القيام بالنقر على أيقونة الاستعلام عن نتائج الطلاب.

3- ثم يقوم الطالب بتحديد الصف الدراسي المقيد به الطالب والفصل الدراسي للعام وكتابة بيانات الطالب الراغب في الاستعلام بشكل صحيح.

4- ثم إدخال رقم جلوس الطالب.

5- ثم الضغط على زر الإستعلام للتعرف على نتيجة الطالب.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول والثاني الثانوي 2022 الترم الثاني

وكشفت مصادر مطلعة بوزارة التربية والتعليم الفني، إنه سيتم إعلان نتيجة الصف الأول والثانى الثانوي الترم الثاني من العام الدراسي الحالي 2021-2022 خلال الساعات القادمة.