نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق جميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق جميع المحافظات، بعد أن انتهت مرحلة تصحيح أوراق الامتحانات ورصد درجات الصف السادس ابتدائي الدور الاول ٢٠٢٢م، وتم المراجعة ومراعاة الطلاب والإعلان عن ظهور النتيجة في بعض محافظات العراق وجاري رفع وظهور باقي النتائج عن فور الانتهاء من المراجعة والإعلان حيث يمكن الاستعلام عن النتيجة بالاسم أو رقم المقعد الخاص بالطالب.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2022 العراق جميع المحافظات

ظهرت نتائج الصف السادس ابتدائي بالعراق الدور الاول لعام ٢٠٢٢م في غالب محافظات العراق حيث أعلنت وزارة التربية العراقية النتائج في محافظات الرصافة الأولى ، الرصافة الثانية، الرصافة الثالثة، الكرخ الاولي، الكرخ الثانية، الكرخ الثالثة، صلاح الدين، ذي قار، المثني ، النجف، كربلاء بجانب انة يتم ظهور ورفع نتيجة المحافظات التالية نينوي، البصرة، الانبار، ميسان، ديالي، القادسية، واسط، كركوك وقريبا سوف يتم الاعلان ورفع نتيجة محافظة دهوك.



رابط نتيجة السادس ابتدائي العراق ٢٠٢٢م

يقوم الكثير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث والاستعلام عن نتيجة السادس ابتدائي عراق ٢٠٢٢م بجميع محافظات العراق وذلك برقم الجلوس عن طريق الدخول علي الموقع الرسمي للنتائج أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك من خلال هذا الرابط يتم الحصول والكشف عن النتيجة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي دور اول عراقي ٢٠٢٢م

يقوم الطالب بالذهاب إلى موقع النتائج أو من خلال موقع وزارة التربية والتعليم بالعراق ثم اتباع النقاط التالية:

القيام باختيار نتائج الطالب.

اختيار نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول العام الدراسي ٢٠٢٢م.

الدور الاول العام الدراسي ٢٠٢٢م. تحديد المحافظة التي ينتمي أليها الطالب.

يجب كتابة اسم الطالب ورقم الجلوس والتأكد من صحة البيانات.

الضغط علي الاستعلام وعرض النتيجة.

يتم ظهور النتيجة بالتفصيل ومعرفة كافة الدرجات الخاصة بالطالب في جميع المواد الدراسية بجانب المجموع.

كيفية استخراج نتيجة سادس ابتدائي برقم المقعد