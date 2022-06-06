نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباشراً الآن.موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 بالاسم ورقم الجلوس gharbeia.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية، من أهم النتائج التي يترقبها الطلاب في الساعات القليلة القادمة، بعد أن تم الانتهاء من أكثر من 95 % من أعمال الرصد والتدقيق وتصحيح الأوراق، وأصبحت النتائج شبه جاهزة من أجل رفعها على الموقع الإلكتروني، حتى يتمكن طلاب المحافظة من الدخول والاستعلام الإلكتروني عنها من خلال إدخال الاسم ورقم الجلوس، ونحن من خلال موقعكم ثقفني سنقدم لكم رابط محدث ومباشر للاستعلام عن النتيجة، حتى يتمكن جميع الطلاب من أستخراج نتائجهم.

كان السيد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد أعطى تعليماته إلي السيد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمتابعة دقيقة لكافة أعمال التصحيح، وأعطى توجيهاته أن تكون تلك اللجان تعمل في صالح الطلاب، وتقوم بالتدقيق الشامل حتى يتم التأكد من أن كل طالب حصل على الدرجة الفعلية التي يستحقها، ولم يظلم أي طالب نتيجة خطأ في التجميع، وفيما يلي الرابط المباشر للنتيجة وهو رابط تم توفيره من خلال إدارة موقع ثقفني، حتى يكون الإطلاع على النتائج أسهل في ظل الضغط المتوقع من الطلاب.

تشير التوقعات إلي إرتفاع نسب النجاح في الشهادة الإعدادية في محافظة الغربية هذا العام مقارنتا بالنتيجة في الأعوام السابقة، جاء ذالك بناءً على نتائج تصحيح العينات العشوائية في جميع المواد الدراسية، ولاكن هذه توقعات حتى الآن والنتيجة الرئيسة والرسمية ستعلن خلال الساعات القليلة القادمة، ويمكنكم الإطلاع عليها بسهولة من خلال الرابط الذي يوفره موقع ثقفني وهو موقع مباشر وسريع.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

كانت محافظة الغربية قد بدأت الامتحانات للشهادة الإعدادية، يوم السبت الماضي الموافق 2022/05/21 واستمرت حتى نهاية الأسبوع يوم الخميس 2022/05/26، وسط إجراءات احترازية مشددة للحفاظ على الطلاب والطالبات، الذي أعلنت مديرية التربية والتعليم أن عدد الطلاب الذين يحق لهم الأمتحان يبلغ 88 ألف و870 طالب وطالبة، حضر منهم 88723 طالب وطالبة، واليوم يترقب هؤلاء الطلاب الإعلان الرسمي عن النتيجة.

موقع نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية

الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بالغربية gharbeia.gov.eg. الضغط على الخدمات الإلكترونية. ثم تحديد نتائج الطلاب والضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. تسجيل البيانات المطلوبة من الطالب الراغب في الإطلاع على نتيجته. الضغط على بحث لتظهر النتيجة بالدرجات ونسبة النجاح العامة.

مديرية التربية والتعليم بالغربية

تقوم محافظة الغربية الآن بتجهيز موقع المديرية، حتى يكون جاهز لإستقبال الطلاب المتوقع دخولهم بكثافة، عقب رفع النتيجة مباشراً وشكل محافظ الغربية غرفة عمليات، للتدخل الفوري في حالة حدوث أي عطل في الموقع، من أجل أن يتمكن الطلاب من الاستعلام الإلكتروني مباشراً.

أهلاً بالصيف عروض حصرية ومميزة من أسواق بن داود بأقوي الأسعار المميزة