الأمم المتحدة تدعو إلى وقف هدم منازل الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - دعا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة "أوتشا"، لدعم اللاجئين الفلسطينيين ومنع هدم بيوتهم فى الضفة الغربية بما فى ذلك القدس الشرقية.





وأكد مكتب "أوتشا"، فى بيان له بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أن زرائع الهدم التى تبررها قوات الاحتلال واهية إذ تكمن فى عدم قدرة الفلسطينيين فى الحصول على رخص بناء إسرائيلية وأنه من المستحيل الحصول عليها.

وذكر أن الأسر الفلسطينية تلقت مؤخرًا أمرًا بهدم مبنى يضم 12 وحدة سكنية فى منطقة وادى قدوم بحى سلوان فى القدس الشرقية، مشيرًا إلى أنه إذا نُفذ الهدم، فسوف يجرى إخلاء 32 بالغاً و42 طفلاً بالقوة، وسيكون هذا التهجّيَر هو الثانى فى غضون سنتين لأسرتين أخريين بعد عمليات هدم سابقة.

ورفض بيان "أوتشا" مبررات إسرائيل لهدم المبنى وهو استخدام سلطات الاحتلال الأراضى، التى يقع عليها المبنى كمساحة مفتوحة خضراء، لاستخدامها كحديقة عامة.

وأضاف "أوتشا" أن الجهود الأولية تهدف إلى منع عملية الهدم من خلال التواصل مع السلطات المعنية، مؤكدًا وقوف مجتمع العمل الإنسانى على أهبة الاستعداد لدعم المهجرين فى حال المضى فى الهدم، وأنه منذ مطلع العام الجارى، تم هدم 300 مبنى فلسطينى، أو الاستيلاء عليها، فى جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية.