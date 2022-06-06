السفير الأمريكى لدى روسيا يتحدث عن قطع العلاقات الدبلوماسية

جدة - نرمين السيد - قال ساليفان، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، "هذا أمر ممكن، ومثل هذا الاحتمال وارد، على الرغم من أننى أعتقد أن هذا سيكون خطأ كبيرا".

وأضاف أنه بالكاد يمكن العثور فى الإدارة الأمريكية على مؤيد لفكرة إغلاق السفارتين، معتبرًا أن السبب الوحيد الذى قد يجبر الولايات المتحدة على إغلاق سفارتها هو استحالة مواصلة عملها لاعتبارات أمنية.

وأشار السفير إلى أن موسكو سبق أن تحدثت عن خطر قطع العلاقات بين البلدين، وأضاف أن هذا قد يعنى إغلاق البعثات الدبلوماسية فى كلا البلدين.

وأعرب ساليفان عن أمله فى ألا يتحقق مثل هذا السيناريو، وقال: "أؤكد لكم أن هذا لا يأتى من طرف الولايات المتحدة.. هذه ليست نية الرئيس بايدن أو الحكومة الأمريكية. ليس بوسعنا إضافة الكثير حول هذا الموضوع الآن. فمنذ ثلاثة أشهر نعيش حالة من التغير الكامل فى علاقاتنا".