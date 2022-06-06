مقتل شخص فى إطلاق نار بفرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الإثنين، أن شخصا أصيب بطلق نارى، وتم نقله إلى مستشفى "لا تيمون" العام فى مدينة مارسيليا.

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل حول هذا الحادث.

يذكر أن رجلا قد لقى مصرعه وأصيب آخر بجروح خطيرة فى 11 مايو الماضى، خلال عملية إطلاق نار بالقرب من محطة مترو فى الدائرة السابعة بمدينة "ليون" جنوب شرق فرنسا.