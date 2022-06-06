واشنطن تسمح باستئناف تدفق نفط فنزويلا لأوروبا

جدة - نرمين السيد - وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه يمكن لشركتين "إيني" الإيطالية و"ريبسول" الإسبانية شحن النفط الفنزويلى إلى أوروبا خلال وقت قريب يصل إلى الشهر المقبل، بعد أن أعطت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن الضوء الأخضر فى الشهر الماضى للبدء فى هذه الخطة.
وجاءت خطة بايدن كجزء من توجه نحو تقليل الاعتماد على النفط الروسي، وإعادة توجيه شحنات فنزويلا من الصين.
كان 18 عضوا ديمقراطيا فى مجلس النواب الأمريكى قد وجهوا رسالة للرئيس بايدن يطلبون رفع جميع العقوبات عن فنزويلا، فى ظل تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
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