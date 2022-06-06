الصين تسجل 171 إصابة جديدة بكورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 6 يونيو 2022 08:22 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية يوم الاثنين، إن بر الصين الرئيسي سجل 171إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخامس من يونيو حزيران منها 31مصحوبة بأعراض و140 بدون أعراض.

وأضافت، أن الصين رصدت في اليوم السابق 162 إصابة جديدة منها 56 ظهرت عليها أعراض و106 بدون أعراض.

ولم تسجل البلاد وفيات جديدة وبهذا تظل حصيلة الوفيات 5226.

وسجلت الصين حتى الخامس من يونيو حزيران 224341 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا.

وسجلت بكين خمس حالات إصابة جديدة مصحوبة بأعراض انتقلت إليها العدوى محليا انخفاضا من 16 قبل يوم، وإصابة واحدة غير مصحوبة بأعراض مقابل ثلاث في اليوم السابق.

وفي شنغهاي، تم تسجيل أربع إصابات جديدة مصحوبة بأعراض انخفاضا من ست في اليوم السابق وأربع إصابات بدون أعراض تراجعا من 16 قبل يوم.