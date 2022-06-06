مقتل 7 إرهابيين فى باكستان

جدة - نرمين السيد - وقال بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستانى، إن قوات الأمن قامت بعمليتين بناء على معلومات استخباراتية، بعد ورود أنباء عن وجود إرهابيين، وقتلت 7 إرهابيين خلال تبادل مكثف لإطلاق النار، كما صادرت كميةً من الأسلحة والذخيرة.

وأشار البيان إلى أن القتلى كانوا من الإرهابيين المطلوبين لدى أجهزة الأمن لتورطهم فى أنشطة إرهابية طالت عدة أماكن فى البلاد.