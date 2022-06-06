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عمر شويل - جدة توضيح من الموارد البشرية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور للمستفيدين في الدفعة السابعة 1443، وقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور، وذلك بعد قلق المواطنين حول موعد الصرف، وذلك لأنهم ينتظرون المعاش من أجل شراء ما يحتاجونه، ووضحت الوزارة أن معاد صرف المعاش سوف يكون في أول شهر يونيو 2022 ويمكننا توضيح موعد صرف المعاش وطريقة التسجيل وأرقام الاستعلام عن معاش الضمان الاجتماعي من خلال موقعنا .. تابعونا.

توضيح من الموارد البشرية عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور

لقد حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إن موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور 1443 في بداية شهر يوليو ٢٠٢٢، كما قامت الوزارة بالإعلان عن إنه سوف يتم نزول المعاش في حسابات الأشخاص المستحقين للمعاش في بداية كل شهر ميلادي، وذلك للأشخاص الذين يتوفر فيهم الشروط التي حددتها الوزارة، وذلك بعد أن يتم التأكد من مدى أهليتهم واستحقاقهم للمعاش وفق الشروط الموضوعة من قبل الوزارة لضمان وصول قيمة المقطوعة المالية لجميع المستحقين الأكثر احتياجات للإعانة على مستوى المملكة.

كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإعلان عن خطوات التسجيل في معاش الضمان الاجتماعي المطور، عن طريق الخطوات الأتية:

أولا: يتم الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور.

ثانيا: يتم الضغط على ايقونة تسجيل جديد.

ثالثا: يتم كتابة جميع البيانات الشخصية بشكل صحيح.

رابعا: يتم إدخال كلمة مرور خاصة بك.

خامسا: يتم الموافقة على الشروط والأحكام.

سادسا: يتم الضغط على زر تسجيل.

سابعا: سوف يتم ارسال كود في رسالة على الهاتف المحمول، قم بكتابة الكود.

ثامنا: يتم إضافة حساب بنكي صحيح، ثم يتم التأكد من البيانات الخاصة بك.

تاسعا: يتم الضغط على حفظ البيانات وإرسال الطلب.

رقم الضمان الاجتماعي المطور 1443

اتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة أرقام ومواقع حتى يستطيع المواطنين الاستعلام عن نتيجة الضمان الاجتماعي، وتتمثل فيما يأتي: