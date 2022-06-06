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عمر شويل - جدة عيادة تمكين الضمان tamkeen والتي تهدف إلى توفير كافة الخدمات لمستفيدي الضمان الاجتماعي بالاتفاق بين الوزارة الخاصة بهم مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، حيث يكون الهدف الأساسي من الخدمة هو التوظيف والتدريب والتأهيل لمستفيدي الضمان الاجتماعي لتوفير الحياة الكريمة والعمل المناسب للمستفيدين، كما يتم تقديم الخدمات التي يتطلع إليها مستفيد الخدمة.
عيادة تمكين الضمان tamkeen وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لخدمات الضمان الاجتماعي 1443
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمات الضمان الاجتماعي لتوفير المساعدة بالإضافة إلى العمل والتأهيل والتدريب للمواطن السعودي، حيث تسعى المملكة إلى النهوض بكافة فئات المجتمع السعودي في إطار الخطة الخمسينية للمجتمع السعودي في المستقبل، وتتابع أعمال المنتجين والعاملين بينما تقوم بتقديم يد المساعدة لغير العاملين أو الذين لديهم ظروف مادية واجتماعية بتوفير الخدمات الخاصة لهم للنهوض بهم ليصبحوا فرد عامل ومنتج بالمجتمع السعودي.
خدمة تمكين الضمان الاجتماعي
تقوم خدمة الضمان الاجتماعي على توفير الخدمات الطبية والتعليمية والاجتماعية للفئات التي تحتاج إلى المساعدة من المجتمع السعودي، حيث يتم توفير المشاريع لعمل مستفيد الضمان ليكونوا أفراد عاملين في المجتمع لزيادة الدخل الشهري لهم ولا يكونوا معتمدين بشكل تام على مساعدات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتكون خدمة تمكين هي المسؤولة عن هذا العمل الذي يتطلب الكثير من الجهد والتضافر بين مؤسسات المجتمع لتوفير تلك الخدمات بالشكل الذي تسعى إليه المملكة العربية السعودية في خطط المستقبل القريب لمواطنيها.
الإدارات التابعين لخدمة تمكين
- الإدارة العامة للمعاشات والإعانات.
- الإدارة العامة للتمكين.
- الإدارة العامة للبرامج المساندة: المساعدات النقدية للحقيبة المدرسية – الزي المدرسي – سداد أجزاء من فواتير الكهرباء – تسديد رسوم اختبارات قياس – برنامج الفرش والتأثيث.
- الإدارة العامة للتدقيق والمراجعة والتي تراجع البيانات ويتم التأكد منها.
كيفية الاستفادة من خدمات تمكين للضمان الاجتماعي
- يكون الفرد مسجلا من قبل في خدمات تمكين mlsd.gov.sa/ar/tamkeen.
- يجب تحديث بيانات الفرد في الضمان الاجتماعي بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للاستفادة من خدمات تمكين.
- يقوم بتقديم طلبات المساعدة ليتم شموله ضمن الخدمات.
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