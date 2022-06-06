عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 7 وكيفية التسجيل من sbis.hrsd

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عمر شويل - جدة عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 7 وكيفية التسجيل من sbis.hrsdiK pde ما زال البحث مستمر من قبل العديد من المستحقين للضمان الاجتماعي المطور داخل المملكة السعودية والذي يعد أحد الأنظمة التي جاءت بمثابة منقذ للعديد من الأسر، في ظل ما يشهدوا العالم أجمع من ارتفاع في قيمة جميع السلع الأساسية وغيرها، ويعد الدعم المادي المقدم من قبل الحكومة داخل أي دولة أحد الحلول التي تتناسب مع مثل تلك الأزمات، التي يتعرض لها العالم من حين لآخر نتيجة للظروف التي قد يمر بها الاقتصاد الدولي.

عاجل:- موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي المطور الدفعة السابعة 7

قامت وزارة الموارد البشرية في المملكة السعودية بالإعلان عن انتهاء دراسة جميع الطلبات، التي تم تقديمها من قبل بعض الأشخاص في الآونة الأخيرة، كما أعلنت عن موعد صرف الراتب الخاص بضمان الشهر القادم وهو شهر يوليو لعام 2022 م، حيث سيتم الصرف بإذن الله تعالى في بداية الشهر خلال الأيام الأولى منه، وذلك بعد أن يتم إيداع كافة المبالغ الخاصة بالمستحقين داخل الحسابات الخاصة بهم حتى يتم صرفها من مكينات الصرف الآلي بواسطة الكروت المخصصة للقبض التي يمتلكها المستحقين.

من الجدير بالذكر أن الوزارة قد نوهت على جميع المستحقين بضرورة التأكد من كون البطاقة البنكية التي يتم صرف الراتب من خلالها ما زالت سارية ومفعلة، حتى يمكنهم صرف المعاش الشهري لهذا الشهر، كما يعتمد هذا النظام على تأهيل بعض المستحقين من خلال توفير وظائف تتناسب معه المؤهل الخاص بهم، لذا يعتبر هذا النظام أحد الوسائل التي تعمل على تحويل الأفراد من أشخاص مستهلكين إلى أفراد منتجين تستفيد الدولة منهم.

التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

التسجيل داخل هذا النظام متاح منذ بداية العام الجاري 2022 م، ويمكن التسجيل حتى الآن ويتم ذلك من خلال تتبع عدد من الخطوات، نذكرها فيما يلي: