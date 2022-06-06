العالم اليوم - اقتحم "لحظة العمر".. فيديو لدخيل يفسد عرض زواج بأغرب طريقة

انتم الان تتابعون خبر اقتحم "لحظة العمر".. فيديو لدخيل يفسد عرض زواج بأغرب طريقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 06:21 صباحاً - قدمت "ديزني" اعتذارها لرجل وامرأة، بعد أن أفسد أحد موظفي الشركة عرضا حماسيا للزواج في باريس.

وأظهر مقطع فيديو رجلا يجلس على ركبته ليقدم عرض زواج لصديقته، أمام قلعة "سليبنغ بيوتي" الشهيرة في "ديزني لاند" بالعاصمة الفرنسية.

لكن فجأة يقتحم شخص ما المشهد الرومانسي، ويمر بين الرجل وصديقته بسرعة ويخطف الخاتم في لحظة أثارت الانتباه، لكنه يعيده إلى صاحبه مرة أخرى.

واتضح لاحقا أن الشخص الدخيل موظف في شركة "ديزني"، وكان يشير للرجل وصديقته على ما يبدو أن المكان غير مناسب لتقديم عرض الزواج، حيث إنه درج مخصص لمرور المشاه.

وقال الرجل بعد أن قاطع الموظف لحظته الخاصة: "قالت نعم"، في إشارة إلى أن صديقته قبلت زواجه، ليرد عليه الدخيل قائلا: "نعم هذا رائع، لكن هنا سيكون أفضل".

وأثار مقتحم المشهد صيحات الاستهجان من المارة، الذين وقفوا لمشاهدة عرض الزواج في الشارع.

وقال متحدث باسم "ديزني" لمجلة "نيوزويك" الأميركية: "نأسف لطريقة التعامل مع الواقعة. اعتذرنا للزوجين المعنيين وعرضنا تصحيح الأمر"، من دون كشف المزيد من التفاصيل.