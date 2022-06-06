العالم اليوم - أسهم اليابان تبدأ تداولاتها على هبوط لهذا السبب

انتم الان تتابعون خبر أسهم اليابان تبدأ تداولاتها على هبوط لهذا السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 6 يونيو 2022 06:21 صباحاً - انخفض المؤشر نيكي الياباني عند الفتح اليوم الاثنين متراجعا بنسبة 0.76% إلى 27549.64 نقطة. ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.70% إلى 1919.64 نقطة مع ارتفاع المخاوف من التوقعات الاقتصادية.

ولامس نيكي أعلى مستوياته في أكثر من شهر الأثنين الماضي بعدما أعلنت شنغهاي عن إجراءات تحفيز وقرار لتخفيف حالة الإغلاق المفروضة في المدينة.

وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.51% إلى 1912.67 نقطة عند بدء رفع الإغلاق المسبب بقيود كورونا.

ومع ذلك الإعلان قفز مؤشر شركات التنقيب عن النفط 5.93% وكان ضمن الأعلى ارتفاعا ضمن المؤشرات الفرعية في بورصة طوكيو.