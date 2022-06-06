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عمر شويل - جدة hajj.om اختيار شركات الحج سلطنة عُمان والتي يكون لزاما على المقبولين في أداء الشعيرة المباركة أن يقوموا بأداء تلك الخطوة في خلال ثلاثة أيام فقط من إلان نتيجة القبول، وقد شددت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسلطنة على ضرورة الاختيار واستصدار التصريح الإلكتروني بالحج في تلك الفترة المحددة، ويكون المخالفين لهذا النظام أو المتقاعسين عنه تحت بند المخالفين الذين يتم إلغاء نتيجة قبول الحج لهم.

hajj.om اختيار شركات الحج سلطنة عُمان 1443 نظام التسجيل الإلكتروني (تصاريح – مرشدين – مسارات)

تم فتح باب التسجيل الإلكتروني لطلب الحج في الداخل في سلطنة عمان في يوم 7 مايو 2022 الماضي، وقد تم فتح باب القبول لتسجيل المواطنين من الجنسية العمانية والمقيمين داخل السلطنة، ببطاقة تنقل مقبولة وسارية، وبدأت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في استقبال الطلبات على الموقع الإلكتروني حتى يوم 17 مايو 2022، ثم تم إغلاق باب التسجيل الإلكتروني لفرز الطلبات وتحديد أعداد المقبولين وفق لائحة الوزارة.

إعلان نتائج قبول الحج في سلطنة عُمان

قامت الوزارة أمس الأحد الموافق 5 يونيو 2022، 6 ذي القعدة 1443، بالإعلان عن نتائج القبول، والذي تم بإرسال رسائل بالقبول للمقبولين، وأعلنت الوزارة أن أعداد المقبولين من سلطنة عمان هذا العام:

6156 حاجًّا وحاجة، وتشمل 5956 حاجًّا عمانيًّا و200 حاج للمقيمين.

تم توزيع نسب الاستحقاق بعدد 14مستحقا للمصابين بمرض السرطان و5381 مستحقًا لأداء الفريضة، وعدد 61 مستحقًا لتنفيذ الوصايا و572 متطوعًا و128 إنابة عن عاجز.

ويكون على المقبولين في الشعيرة المباركة التسجيل الإلكتروني بالشركات السياحية المعتمدة لدى الوزارة واستصدار تصاريح الحج، وسداد المصروفات اللازمة، في خلال ثلاثة أيام من يوم القبول، وإلا يصبح النتائج لاغية لهم.

خدمات موقع التسجيل الإلكتروني (المرشدين- مسارات الحج)