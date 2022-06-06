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عمر شويل - جدة تقرير أداء الطالب home.moe.gov.om من خلال حساب ولي الأمر عبر البوابة التعليمية لسلطنة عمان، وذلك لطلاب الصف الثاني عشر وجميع الصفوف والذي يكون من الهام الحصول عليه للطالب لاستكمال العملية الامتحانية، حيث قامت وزارة التربية والتعليم بالتشديد على ضرورة حضور الطالب لجميع الحصص الدراسية بالمدارس والتشارك في كافة الاختبارات فيها ليكون من حقه حضور الامتحانات.

“البوابة التعليمية” تقرير أداء الطالب home.moe.gov.om كيفية استصدار التقرير وموعد التسليم

قامت البوابة التعليمية لسلطنة عمان بالإعلان عن نتائج جميع الطلاب في المراحل الدراسية الأولى، من الصف الأول وحتى الحادي عشر، وتم الإعلان كل ما يخص اختبارات الدور الثاني لغير الناجحين، بينما يستمر طلاب الصف الثاني عشر باختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام 1443-2022، ويكون على الطلاب الدخول إلى لجنة الامتحان وفق الشروط المقررة لهم مسبقا.

شروط اختبارات الثاني عشر

اتباع الإجراءات الاحترازية والحصول على شهادة لقاحات كورونا.

الحصول على الرقم الامتحاني للطالب والدخول به إلى اللجان.

ضرورة الحصول على تقرير أداء الطالب في العام الدراسي الماضي.

كيفية استصدار تقرير أداء الطالب

أعلنت البوابة التعليمية العديد من الخطوات التي يستفيد منها الطالب وولي الأمر، حيث يمكن الدخول واستصدار العديد من التقارير والشهادات، والتي منها شهادات الطلاب وطباعتها في الصفوف الدراسية حتى الحادي عشر، ويكون ولي الأمر مسؤولا عن استصدار تقارير الطلاب، ويتم عمل حساب خاص به على البوابة لضمان سهولة الاستخدام، ويتم استصدار تقرير أداء الطالب من البوابة التعليمية وفق الخطوات التالية: