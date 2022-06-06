نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اقوي كريم لإزالة شعر الوجه والجسم كله من الجذور بمكون عجيب في منزلك وتبيض فوري للمناطق الداكنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تستطيعين التوفير والتدبير وإعداد العديد من الوصفات المنزلية بغرض الاعتناء بالبشرة والجسم دون الحاجة إلى مستحضرات العناية بالجمال باهظة الثمن، بمكونات منزلية ستحصلين على أقوى كريم خاص بإزالة شعر الوجه والجسم كامل وانتزاعه من الجذور لتأخير ظهوره مرة أخرى، على الرغم من وجود الكثير من الوسائل الخاصة بإزالة الشعر الزائد من الجسم إلا أن الأغلبية لا يفضلها لعدد من الأسباب لذلك يتم اللجوء إلى الكريم لأنه لا يسبب الألم أثناء استخدامه، كما أن من ضمن فوائده تفتيح المناطق الداكنة وتأخير ظهور الشعر.

أقوى كريم لإزالة شعر الوجه والجسم

المكونات:

ملعقة كبيرة من الشبة المطحونة.

• ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

• ملعقة كبيرة من معجون الأسنان.

• نصف ليمونة.

طريقة التحضير:

في طبق عميق يتم خلط الشبة مع البيكنج بودر ومعجون الأسنان وعصير الليمونة.

بعد التقليب الجيد والمستمر للحصول على كريم.

يتم توزيعه على المنطقة المرغوب إزالة الشعر منها.

لابد من مرور ما يقارب الربع ساعة تقريباً.

بواسطة قطعة من القماش يتم انتزاع الكريم عكس نمو الشعر.

يتم تكرار الخطوة حتى يتم نلاحظة إزالة الشعر بالكامل من المنطقة المراد تنظيفها.بعد الانتهاء يمكنك دهن الجسم بواسطة زيت جونسون للترطيب والتفتيح أيضاً.

طريقة معجون الأسنان لإزالة الشعر

يمكن إعداد كريم منزلي بمكونات بسيطة للعمل على إزالة شعر الجسم الزائد، وهو صالح للاستخدام في جميع مناطق الجسم، فمن خلال خلط كميات متساوية من معجون الأسنان والسكر يمكن صنع عجينة تصلح لإزالة الشعر من الجذور فوراً، من خلال فرد الكريم على المنطقة المراد إزالة الشعر منها والانتظار حتى يجف تماماً، يتم فركه بحركات دائرية وستلاحظ انتزاع الشعر مع تلك الحركة، عقب الانتهاء يتم تنظيف المنطقة بالماء الفاتر وستلاحظين النعومة والملمس الحريري.

ننصائح هامة للحفاظ على بشرة صحية

قومي تكرار أحدى الطريقتين السابق ذكرهما مرة واحدة في الأسبوع الواحد، مع عمل سكراب بمكونات طبيعية (سكر وزيت زيتون) للبشرة مرة واحدة في الأسبوع للحصول على النعومة، مع عدم أهمال الترطيب اليومي للجسم والبشرة فهو بمثابة التغذية اليومية له للحفاظ على الرطوبة المطلوبة بداخله.كما ذكرت في المقال يمكن إزالة الشعر الزائد باستعمال بعض الطرق البسيطة التي قمت بذكرها لكي تحصل على جسم بكون شعر نهائي استخدمي احكي هذه الطريقة الجبارة بوضع بعض المكونات الطبيعية الموجودة في منزلك تحصلي على جسم ناعم بدون شعر نهائيا بدون اي مجهود أو تكاليف عليكي استخدام ووضع ملعقة صغيرة من النشا أو الخل عندما تقومين بوضع ملعقة من الخل سوف تلاحظيناإزالة الشعر الزائد نهائيا