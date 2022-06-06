نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2022 جميع المحافظات بالرقم الامتحاني pdf في المقال التالي

عمر شويل - جدة لم يتبقى في قائمة الانتظار للاعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2022 سوى عدد قليلة من المحافظات العراقية، فمن المنتظر خلال ساعات قليلة الاعلان عن نتائج السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في كركوك والبصرة وبابل ومحافظة الأنبار، وأربيل وواسط نينوى، وهناك عدد من المحافظات التي أعلنت عن النتيجة إلا أنها لم تظهر بعد وهي ديالى والسليمانية ودهوك وميسان، نتابع معكم لحظة بلحظة للاستعلام عن النتائج بالرقم الامتحاني.

ظهرت منذ قليل نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول العراق في محافظة صلاح الدين جميع المدارس حيث أوضحت المديرية العامة لتربية صلاح الدين أنه بإمكان الطالب الاستعلام عن نتيجته بتسجيل الرقم الامتحاني للطالب لعرض النتيجة، هذا وقد أعلنت تربية ميسان عن نتيجة السادس الابتدائي العراق ومن المنتظر رفع النتائج بعد ساعات قليلة.

نتيجة السادس الابتدائي الرصافة الثانية

نتيجة السادس الابتدائي في العراق الدور الأول محافظة الرصافة الثانية ظهرت اليوم السبت 4 يونيو 2022 بامتداد PDF ليتم عرض قوائم الطلاب والاستعلام عن الطلاب المكملين والطلاب الناجحين مع عرض درجات الطلاب ومعدل النجاح في كل من الاهلي والمدائن وزعفرانية، وشرق وغرب، وويافعين ومحو اميه وخارجي والتعليم المسرع ليتم الاستعلام باسم الطالب ورقمه الامتحاني.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الأول محافظة دهوك

تم الإعلان عن نتائج السادس الابتدائي محافظة دهوك الدور الاول 2022 من قبل ادارة تربية دهوك العراقية ليتم رفع وتحميل نتائج طلاب دهوك المقيدين بالسادس الابتدائي العراق 2022 الجولة الأولى بملفات PDF يتمكن من خلالها الطلبة والطالبة من استخراج النتائج والاستعلام عن درجات طلاب دهوك بالمدارس المختلفة 2022 ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي محافظات العراق في الساعات المقبلة برقم الطالب الامتحاني.

نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول محافظة النجف و الكرخ 2

ظهرت نتيجة محافظة النجف الآن للطلاب بالصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق، وللاستعلام عن النتيجة يتم اختيار نطاق المحافظة التابع له الطالب حيث يتم اختيار واحدة من الحرية والحيدرية والحيرة والرضوية، والعباسية والقادسية، والكوفة والمشخاب والمناذرة والنجف الجنوبي والنجف الشمالي والنجف الاشرف وبحر النجف، تم استخراج النتيجة بالبحث عن الرقم الامتحاني للطالب واسم الطالب.

أيضًا فقد ظهرت نتائج السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2022 في محافظة الكرخ الثانية وتم تحميل كشوفات امتدادها بي دي اف للطلاب ليتمكنوا عبر موقع نتائجنا الاستعلام عن النتيجة بسهولة.

نتيجة السادس الابتدائي دهوك المثنى كربلاء

قام مدير مركز فحص الدراسة الابتدائي في محافظة المثنى اليوم الأستاذ جليل حليل نعيمه بنشر كشوفات الطلاب في المدارس الاعدادية في محافظة المثنى نتائج الامتحانات العامة للسادس الابتدائي 2021 – 2022 الدور الأول وقد تم رفع النتائج على موقع نتائجنا بامتداد pdf يتم من خلاله تنزيل الملف والبحث عن الاسم والرقم الامتحاني للطالب، وتيسيرًا على الطالب الاستعلام والبحث عن الاسم يمكنك الضغط على ctrl + f ثم يتم كتابة الاسم المطلوب أو الرقم الامتحاني في خانة البحث ليظهر لك الاسم أو الرقم الامتحاني للطالب على الفور بين جميع المدارس.

منذ دقائق قليلة انتهت محافظة المثنى في العراق من رفع نتائج الصف السادس الابتدائي الدور الاول 2022 في العراق ليتمكن طلاب السادس الابتدائي في محافظة المثنى من استخراج نتيجتهم في المدارس، وقد قامت المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى مركز فحص الدراسة الابتدائية بالإعلان عن نتائج محافظات المثنى في 654 مدرسة ليتمكن الطلاب من استخراج نتيجتهم والكشف عن درجات مواد التربية الاسلامية واللغة العربية واللغو الانكليزية والرياضيات والعلوم مع معدل نجاح الطالب.

نتيجة السادس الابتدائي العراق الدور الاول 2022

نتيجة السادس الابتدائي الدور الاول العراق في تربية كربلاء تم الاعلان عنها اليوم حيث تم اعتماد النتائج ورفعت على الانترنت حيث يتم رفع نتائج السادس الابتدائي الدور الاول كربلاء 2022 في العراق على جوجل درايف بامتداد pdf ليتم الكشف من خلالها على كشوفات نتائج جميع المدارس في كربلاء، وجاء رفع باقي النتائج السادس الابتدائي للدور الأول من العام 2022 العراق لباقي المحافظات.

نتيجة السادس الابتدائي نينوى

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى 2022 العراق لم تظهر حتى الآن ومن الجدير بالذكر أنها تظهر بعد ساعات قليلة من الآن، إلى جانب المحافظات العراقية المختلفة، والتي لم تظهر منها سوى الكرخ الأولى والكرخ الثاثة والرصافة الاولى، حيث استطاع الطلاب الاستعلام عن نتائجهم بنطاقات المحافظة المختلفة في ملفات pdf للمدارس وتم تبين الطلاب الناجحين والطلاب المكملين بالرقم الامتحاني، وبعد عام طويل في المذاكرة والذهاب إلى المدارس في ظل انتشار وباء كورونا، وتلقي الدروس التعليمية في كل المواد، ينتظر جميع الطلاب لحظة الإعلان عن النتيجة حتى يطمئن كل طالب على نفسه، ويحدد مستواه العلمي ومدى استيعابه لما تلقاه من معلومات خلال هذا العام في محافظات العراق المختلفة الأخرى، لذلك سوف نتابع معكم في مقالاتنا لحظة الإعلان عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى 2022 في العراق عن طريق رقم مقعد كل طالب في الامتحان.

نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى 2022

من المقرر أن ينشر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، بالإعلان عن النتيجة عند الإنتهاء منها فورا، حيث أعلن المسؤولين في محافظة نينوي أن المحافظة تمكنت من تصحيح حوالي 77% من العدد الإجمالي للطلبة، وبذلك سيتم الإعلان عن النتيجة في غضون ساعات قليلة.

وفي السطور التالية نرفق لكم الرابط الرسمي لموقع نتائجنا التابع لوزارة التربية والتعليم، والمتخصص في إعلان نتائج جميع الطلبة رسميا عند تحميلها على الموقع.

ومازال الجميع يعيش لحظات القلق بسبب تأخر إعلان النتيجة، لذلك سوف يعلن عنها موقع وزارة التربية العراقي، عند تحميلها ملف pdf عبر موقع نتائجنا، حيث يحصل عليها كل طالب بسهولة وفي لحظات قليلة جدا، عن طريق اتباع مجموعة الخطوات التالية.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول محافظة نينوى 2022

اضغط للدخول إلى موقع وزارة التربية العراقية أو من خلال مواقع نتائجنا وناجح.

اختر أيقونة نتيجة الصف السادس الابتدائي.

تنبثق قائمة بها أسماء جميع محافظات العراق، اختر اسم محافظة نينوي.

إذا تم تحميل النتيجة على الموقع، يظهر لك الموقع كلمة “تم نشر النتيجة سجل رقم المقعد واسمك الثلاثي، وإن لم يتم تحميلها يظهر لك الموقع كلمة ” لم يتم النشر”

لم تظهر نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الاول العراق 2022 حتى الآن سوى في محافظات الكرخ 1 والكرخ 3 ومحافظة الرصافة الاولى، حيث من المنتظر أن تظهر النتائج لباقي المحافظات تدريجيا في الساعات المقبلة عبر موقع وزارة التربية العراقية ومن خلال موقع ناجح ونتائجنا، ويتمكن الطلاب استخراج النتائج بالبحث عن اسم الطالب برقمه الامتحاني من قوائم pdf للمدارس بالمحافظات العراقية.