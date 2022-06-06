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عمر شويل - جدة تسجيل حجاج سلطنة عُمان hajj.om عبر رابط النظام الإلكتروني لاستصدار الشهادات والتصاريح والتعرف على الشركات السياحية المقبولة والمعتمدة التي يقوم المقبولين في الاشتراك معها، حيث قامت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسلطنة بالإعلان عن أسماء المقبولين في زيارة بيت الله الحرام، وذلك صباح الأحد الموافق 5 يونيو 2022 بإرسال رسائل نصية للمقبولين في الحج هذا العام، ويتبقى على المقبولين التسجيل في شركات الحج المعتمدة بالسلطنة.

تسجيل حجاج سلطنة عُمان hajj.om النظام الإلكتروني للحجاج (اصدار شهادة ذهاب – الشركات المسجلة)

تقوم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالسلطنة بمتابعة كل ما يهم الراغبين في الحج وجميع ما يتعلق بذلك، وذلك بالتنظيم والتنسيق مع وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية للتعرف على الأعداد المتاحة وتنظيم أماكن السكن والإقامة والشركات المعتمدة لدى كل من السلطنة والمملكة للسفر ونقل الحجاج، وعلى هذا قامت الوزارة بفتح باب التسجيل الإلكتروني في مايو الماضي وقامت بالفرز الإلكتروني للمسجلين، وقامت بالأمس بالإعلان عن المقبولين في الحج من كافة المحافظات، وفق القوانين المنظمة للقبول، وتم توزيع أعداد الحجاج بينها وحاز أصحاب الهمم على نصيب منهم والجمعيات الإنسانية أيضا.

إجراءات المقبولين في الحج

أعلنت الوزارة أنها ستقوم بإرسال رسالة نصية بالقبول للمقبولين في الموسم الجديد على أن يكون عليهم التسجيل في شركات السفر السياحية إلى المملكة، والتي يشترط أن تكون معتمدة من السلطنة، في خلال ثلاثة أيام، وإلا يعتبر تصريح الحج لاغي، ولذلك يسعى جميع المقبولين إلى البحث عن الشركات المعتمدة وكيفية الحصول عليها.

نظام التسجيل الإلكتروني لحجاج سلطنة عُمان

قامت وزارة الأوقاف بإطلاق رابط خاص يقوم من خلاله المقبول بالحج بالتعرف على عدد من الخدمات المتاحة وما يكون عليه اتباعه، حيث يتيح الرابط عدد من الخدمات:

تسجيل طلب حج.

استصدار طلب شهادة ذهاب للحج.

الاطلاع على الشركات المسجلة.

تقديم طلب تغيير شركة.

تسجيل طلب تغيير محرم.

إلغاء طلب الحج.

خدمات المرشدين السياحية ومسارات السفر