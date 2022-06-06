بإيداع فورى أستلم تمويلك بدون تحويل الراتب وبالتقسيط علي دفعات مجدولة

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عمر شويل - جدة بإيداع خلال أستلم تمويلك بدون تحويل الراتب ، تمويل شخصي تم تصميمه بصيغة إسلامية بحيث يخدم احتياجات ومتطلبات العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث يوفر هذا المنتج التمويلي للعملاء السيولة النقدية التي يحتاجون إليها لتحقيق أهدافه وتطلعاته المالية ، حيث يمكن للعميل الحصول على المبالغ المالية من خلال شروط سهلة وميسرة ومتطلبات بسيطة وغير معقدة بالإضافة إلى سرعة إتمام جميع الإجراءات الخاصة بطلب التمويل.

بإيداع فورى أستلم تمويلك بدون تحويل الراتب

تمويلك نقدى فورى بدون تحويل الراتب وبهامش ربح تنافسي ، تقدم هذا التمويل الشخصي منصة سلفة الإلكترونية تحت إشراف ورقابة البنك المركزي السعودي ساما ، وذلك بهدف خدمة الاحتياجات المالية الطارئة لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية ، حيث توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي لموظفي القطاع الحكومي والقطاع الخاص أيضاً بالمملكة وذلك بأقل راتب شهري وبهامش ربح تنافسي ، بالإضافة إلى خيارات للسداد عديدة ومتنوعة والتي يمكن من خلالها تقسيط مبلغ التمويل الشخصي علي أقساط شهرية ميسرة ومجدولة ، كما توفر منصة سلفة الإلكترونية العديد من المزايا الأخرى التي يمكن الاستفادة منها عند التقدم بالطلب.

مزايا التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لقطاع الأفراد

قامت منصة سلفة الإلكترونية بتصميم منتج التمويل الشخصي لقطاع الأفراد في المملكة العربية السعودية بصيغة متوافقة مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية. التمويل الشخصي من منصة سلفة الإلكترونية لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهري للشخص المتقدم بالطلب. يمكن لموظفي جميع القطاعات داخل المملكة الاستفادة من هذا المنتج بأقل راتب شهري. أتاحت منصة سلفة الإلكترونية للعميل إمكانية التقديم على طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمنصة علي الإنترنت ، وذلك بدون الحاجة إلى التواجد الفعلي في أحد مكاتب المنصة داخل المملكة العربية السعودية. تتيح منصة سلفة الإلكترونية للشخص المتقدم بالطلب إمكانية الاستفادة من منتج التمويل الشخصي بهامش ربح تنافسي. موافقة فورية وسريعة من منصة سلفة الإلكترونية علي طلب التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب لقطاع الأفراد بالمملكة. تعمل منصة سلفة الإلكترونية علي سرعة إيداع مبلغ السلفة في الحساب البنكي الخاص بالعميل والمعتمد لدى المنصة وذلك من أجل تسهيل عملية التمويل علي جميع العملاء. توفر منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بإجراءات سريعة وسهلة لجميع المواطنين في المملكة العربية السعودية. تقدم منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب بمبالغ مالية تبدأ قيمتها من 1000 ريال سعودي وتصل حتي 5000 ريال سعودي.

الشروط والأحكام الأساسية للاستفادة من التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب من منصة سلفة الإلكترونية